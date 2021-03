Büyükkılıç, Millet Bahçesi'nde denetlemede bulundu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde inşaat çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, iklim şartlarının da elvermesiyle hızlı bir şekilde inşaat çalışmaları sürdürülen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve yüklenici firma yetkililerinden proje hakkında 3 saate yakın brifing aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, tüm sosyal donatıların en ince detayına kadar düşünülüp, projelendirildiğini belirtti.

Bahçenin her yaş grubuna hitap edeceğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Her kesimi rahatlıkla memnun edecek bir yaşam merkezi olarak yorumlanacak. Yeşiliyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, etkinlik ortamlarıyla, yeme-içme mekanlarıyla, müzeleriyle, kütüphanesiyle, keyif mekanlarıyla derken fonksiyonları say say bitmiyor. Bu arada 2,5 kilometreye yakın uzunlukta ana arterimiz Çay Bağları'na doğru açılıyor. Yüklenici firmamız ile Büyükşehir Belediyemiz yer tesliminden itibaren bu projeyi yaklaşık 4-5 aylık süre içerisinde yüzde 25'e yakın bir noktaya getirmiş durumdalar. Önümüzdeki sene ilkbaharı bulacak şekilde, sonuç itibariyle herkesin rahatlıkla dinleneceği, eğleneceği ve gününü değerlendireceği bir güzel bir ortamla Kayserililer buluşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu çalışmada emeği geçen, katkısı olan tüm yetkililere teşekkür ediyorum."