Büyükkılıç, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kayseri'mize yakışacak" - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak Recep Tayyip Erdoğan millet Bahçesi'nde inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 3 saat yetkililerden detaylı bilgiler alan ve yüzde 25 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını açıklayan Başkan Büyükkılıç, "Yeşiliyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, etkinlik ortamlarıyla, yeme-içme mekanlarıyla, müzeleriyle, kütüphanesiyle yürü yürü, gez gez, fonksiyonları say say bitmeyen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri'mize yakışacak" dedi.

Başkan Büyükkılıç, iklim şartlarının da elvermesiyle hızlı bir şekilde inşaat çalışmaları sürdürülen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve yüklenici firma yetkililerinden proje hakkında 3 saate yakın brifing aldı.

İNSANA AİT TÜM SOSYAL DONATILAR İNCE DETAYINA KADAR DÜŞÜNÜLDÜ

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, insana ait tüm sosyal donatıların en ince detayına kadar düşünülüp, projelendirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"TOKİ'mizin ihale ettiği yüklenici firmamız ile Büyükşehir Belediyemizin birlikte çalışmalarını sürdürdüğü 1 milyon 260 bin metrekarelik millet bahçemizin yapılma süreci hızla devam ediyor. Yetkili arkadaşlarımız ve peyzaj mimarımız tarafından fonksiyonları sayılırken, insan adeta dinlemeye yoruluyor. Her yaş grubuna hitap edecek, her kesimi rahatlıkla memnun edecek, bir yaşam merkezi olarak yorumlanacak, yeşiliyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, etkinlik ortamlarıyla, yeme-içme mekanlarıyla, müzeleriyle, kütüphanesiyle, keyif mekanlarıyla derken fonksiyonları say say bitmiyor. Bu arada 2.5 kilometreye yakın uzunlukta ana arterimiz Çay Bağları'na doğru açılıyor, Hava İkmal'in Erciyes yolundan Çay Bağları'na olan kısmını da kısa sürede geçecek şekilde, bir bakıma daha anlamlı hale getiriyor. Böyle güzel çalışmayı yüklenici firmamız ile Büyükşehir Belediyemiz yapılacak işler bağlamında, yer tesliminden itibaren yaklaşık 4-5 aylık süre içerisinde yüzde 25'e yakın bir noktaya getirmiş durumdalar. Önümüzdeki sene ilkbaharı bulacak şekilde, sonuç itibariyle herkesin rahatlıkla dinleneceği, eğleneceği ve gününü değerlendireceği bir güzel bir ortamla Kayserililer buluşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu çalışmada emeği geçen, katkısı olan tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kayseri'mize yakışacak."

"YÜRÜ YÜRÜ, GEZ GEZ, SAY SAY BİTMİYOR"

Proje kapsamında inşaatı hızla yükselen Sağlıklı Yaşam Merkezi önünde de konuşan Başkan Büyükkılıç, "Millet Bahçesi'nde incelemelerimiz devam ediyor, yürü yürü, gez gez, etkinlikleri say say bitmiyor. Allah'a şükürler olsun, Kayseri'nin bugüne kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal statü içeren bir ortam hazırlanıyor. Şu anda Sağlıklı Yaşam Merkezi inşaatı önündeyiz, iki yarı olimpik havuzumuz, çocuklar için havuzlar, fitness merkezi, sauna ve diğer etkinlikleriyle 5 bin 400 metrekarelik bir kapalı alanı içeren yaşam merkezi inşa ediliyor. Şehrimize hayırlı olsun, bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne yakışan en güzel çalışmalardan birisidir. Her bir yapılan işin yanına gelince fark ediyorsunuz, çalışmaları yerinde incelediğinizde inanın vaktiniz yetmiyor. Tüm detaylar ve her kesim düşünülmüş, proje harika, şehrimize yakışacak" diye konuştu.

6 KAPILI TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 6 ayrı giriş takı olacağını belirterek, giriş taklarından birinin önünde yaptığı açıklamada "Şuan Erciyes Üniversitemize bakan, hem yaya, hem araç trafiğine açık olacak giriş takının önündeyiz. Projemiz, 4 adet sadece yaya trafiği, 2 adet de hem yaya, hem de araç trafiği olacak 6 kapısı olan millet bahçesi olacak" dedi. Büyükkılıç, her çalışmanın projede olduğu gibi hayata geçirileceğini, girişte Erciyes'in Sarıgöl mevkiine özgü, Hörmetçi Çiftliği'ne inen, İpek Yolu üzerinde Kayseri'yi çağrıştıran, önemli bir obje olan yılkı atlarının güzel bir görüntü oluşturacağını söyledi.

PROJEDE NE ARARSANIZ VAR

Türkiye'nin en büyük millet bahçesi özelliğini taşıyacak olan projenin detayları şu şekilde: "1 adet 39 bin metrekare büyüklüğünde biyolojik gölet, Türkiye'nin en büyüğü olacak gölet üzerinde 3 adet köprü, 3 adet millet kıraathanesi ve 1 adet sağlıklı yaşam merkezi, içerisinde yarı olimpik kadın ve erkek ayrı olacak şekilde yüzme havuzu, çocuklar için çırpınma havuzu, sauna, pilates salonu ve buhar odası, 1 adet idari bina, 1 adet hangar, 26 adet büfe, 15 adet wc-mescit depo binası, çocuk oyun alanları, kaykay pisti, toplam 8 adet basketbol-voleybol sahası, 2 adet tenis kortu, 2 adet plaj voleybolu, 2 adet halı saha, piknik alanları, 3 adet yaya giriş meydanı 1 adet yaya ve araç giriş meydanı, bisiklet ve koşu parkuru, 2 adet etkinlik çayırı, 2 nolu etkinlik çayırında 9 adet (her biri 69 metrekare olmak üzere) asma germe gölgelik, 2 nolu etkinlik çayırda 1 adet sahne kurulum alanı, toplam 325 adet çatılı ve masalı kamelya, 3 adet pergole, 145 adet ferforje ayaklı bank, 145 adet yüzer bank ve 19 adet duvar üstü bank, muhtelif yerlerde toplam 115 adet çeşme, 245 adet ayaklı çöp kutusu ve 215 adet sıfır atık çöp kutusu, 125 adet yönlendirme tabelası, 17 adette bilgi panosu, engelli vatandaşlarımız için kılavuz yüzeyler ve uyarıcı yüzeyler, giriş meydanlarında bisiklet park yerleri ve pedicab park yerleri." - KAYSERİ