Büyükkılıç, rektörlerle video konferansla toplantı gerçekleştirdi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentteki üniversitelerin rektörleri ile video konferansla toplantı yaptı.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 4 üniversitenin rektörü ile video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdiklerini, üniversitelerin Kayseri'ye ayrı bir değer kattığını belirtti.

Koronavirüs sürecinde üniversiteler ile bilim insanlarının öneminin bir kez daha net bir şekilde anlaşıldığının altını çizen Büyükkılıç, Kayseri'nin de bu süreçte bilim dünyasına önemli katkılar sağlamasının mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Özellikle Erciyes Üniversitesinde bu süreçte yapılan çalışmaların ülke gündemine oturduğunu aktaran Büyükkılıç, "Erciyes Üniversitemiz ve bünyesindeki değerli bilim insanlarımız koronavirüsle ilgili önemli çalışmalar yürütüyor. Bizim de yakından takip ettiğimiz bu sürecin başarıyla sonuçlanacağına inancımız tamdır. Tüm üniversitelerimize her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İrfan Alan katıldı.