Kayseri'de sağlık çalışanları toplu ulaşım araçlarından 3 ay daha ücretsiz yararlanacak - Son Dakika

Kayseri'de sağlık çalışanları toplu ulaşım araçlarından 3 ay daha ücretsiz yararlanacak
30.03.2021 14:48
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım desteğini 30 Haziran'a kadar uzattıklarını bildirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım desteğini 30 Haziran'a kadar uzattıklarını bildirdi.
Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarına destek amacıyla onların özel halk otobüsleri dahil toplu ulaşım hizmetinden 31 Mart'a kadar ücretsiz yararlanmalarını sağladıklarını ifade eden Büyükkılıç, salgın şartlarını dikkate alıp süreyi 30 Haziran'a uzattıklarını kaydetti.
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