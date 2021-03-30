Kayseri'de sağlık çalışanları toplu ulaşım araçlarından 3 ay daha ücretsiz yararlanacak - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarına destek amacıyla onların özel halk otobüsleri dahil toplu ulaşım hizmetinden 31 Mart'a kadar ücretsiz yararlanmalarını sağladıklarını ifade eden Büyükkılıç, salgın şartlarını dikkate alıp süreyi 30 Haziran'a uzattıklarını kaydetti.

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