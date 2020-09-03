Büyükkılıç, sağlıklı beslenmek isteyenleri organik pazara davet etti - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nın yanında Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğal Ürünler Bahçesi'ndeki üretim alanlarını gezen Başkan Büyükkılıç, fasulye, çilek, domates, karpuz gibi ürünler topladı.

Sağlıklı ürünler yiyerek, sağlıklı beslenmek isteyen herkesi pazara davet eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Haftanın üç günü çarşamba, cumartesi ve pazar günleri organik pazarımız burada kurulmakta. Vatandaşlarımız rahatlıkla güven içerisinde sağlıklı bir şekilde bu bahçelerden girip ürünlerini kendileri toplayıp rahatlıkla alabilmekte. O açıdan pazarımızın tüketiciler tarafından ziyaret edilmesini öneririm. Her ne kadar birazcık üstünüz kirleniyorsa da her şeyin bedeli var. Sağlıklı ürünler yiyip, sağlıklı beslenmek istiyorsanız patlıcanınızı, biberinizi, domatesinizi, salatalığınızı, karpuzunuzu, kabağınızı, çileğinizi, aklınıza ne geliyorsa hepsini rahatlıkla seçip beğenip alıp buradan ayrılabilirsiniz."