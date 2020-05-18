Büyükkılıç, sahadaki ekipleri inceledi - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, asfaltlama çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününden beri belediye ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Talas Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Büyükkılıç, vatandaşların evde kaldığı bugünlerde çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti.

Şehrin ana arterlerinde süren asfaltlama çalışmalarına değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İstasyon Caddesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı bölgesini içeren ve daha sonraki süreçte de Hunat Camimizin önünden Talas Caddesi'ne yani Kartal Şehitliği'ne kadar olan bölgemizde her iki tarafı hem frezeleyip hep asfaltını yenilemek suretiyle Kayserimize yakışır bir çalışma gösteriyoruz. Ben emeği geçen kuruluşlarımıza elbette ki yüklenici firmamıza ve bu sıcakta çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kayserili hemşehrilerime de bir kez daha sesleniyorum. Siz evde kalın yeter ki biz hizmet etmeye hazırız diyorum. İnşallah bu süreçte en kısa zamanda bitecek diye umuyor ve inanıyoruz."