Son Dakika Haberleri: Büyükkılıç Sanayicilerle Buluştu

Büyükkılıç Sanayicilerle Buluştu

9 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç Sanayicilerle Buluştu, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, burada sanayicilerle bir araya gelen Büyükkılıç, OSB'ye güvenli ulaşım için Abdülhamid Han Bulvarı'nı hizmete açtıklarını anımsattı.

Sanayicilerin ve işçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, OSB'ye ulaşım için alternatifler bulunduğunu, bundan dolayı ulaşım sorunu olmadığını belirtti.

OSB'nin ekonominin lokomotifi olduğunu ifade eden Büyükkılıç, Kayserili girişimcilerin üreterek 5 kıtaya ihracat yaptıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:26 Kaynak: AA

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