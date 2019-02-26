Büyükkılıç Sanayicilerle Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.



Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, burada sanayicilerle bir araya gelen Büyükkılıç, OSB'ye güvenli ulaşım için Abdülhamid Han Bulvarı'nı hizmete açtıklarını anımsattı.



Sanayicilerin ve işçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, OSB'ye ulaşım için alternatifler bulunduğunu, bundan dolayı ulaşım sorunu olmadığını belirtti.



OSB'nin ekonominin lokomotifi olduğunu ifade eden Büyükkılıç, Kayserili girişimcilerin üreterek 5 kıtaya ihracat yaptıklarını kaydetti.

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