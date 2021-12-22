Büyükkılıç, Sarız'da muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız'da ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı öncesi Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak'ı makamında ziyaret eden Büyükkılıç, daha sonra Kadın ve Gençlik Merkezi'nde vatandaşlarla ve gençlerle buluştu.

Burada muhtarlarla bir araya gelen Büyükkılıç, 2022 yılında yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesi ile hizmet ettiklerini aktaran Büyükkılıç, muhtarların tamamına söz hakkı vererek taleplerini dinleyeceklerini belirtti.

Sarız Belediye Başkanı Bayrak ise yoğun kar yağışına rağmen ilçeye gelen Büyükkılıç'a destekleri için teşekkür etti.