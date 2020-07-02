Büyükkılıç, Şehir Kütüphanesi'nde öğrencilerle sohbet etti - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayserililerin bilgiye ulaşmasını sağlamak için büyükşehir bünyesindeki kütüphanelerin sürekli geliştirilmesi sağlayan Büyükkılıç, sık sık kütüphanelerde incelemelerde bulunuyor.

Bu kapsamda Şehir Kütüphanesini gezerek kitapseverlerle ve öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, gençlerle de özel olarak ilgileniyor.

Kütüphanedeki öğrencilerle sohbet eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimizi ilim yuvalarında görmek bizleri çok mutlu ediyor. Öğrencilerimiz yoğun bir sene geçirdiler. Bir nevi yaşamlarına yön verecek sınavlara girdiler. Sınavlardan sonra da burada vakit geçiriyorlar. Büyükşehir Belediye bünyesindeki bütün kütüphanelerimiz, gençlerimizin hizmetinde. Onların hem sosyalleşmesi hem de kültürel anlamda kendini geliştirilebilmeleri için her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de kütüphanede bulunan öğrencilerimizle hasbihal ettik. Bizim için şehre yapılan her yatırım gibi insana yapılan yatırımın da önemi çok büyük."