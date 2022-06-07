Büyükkılıç, selden etkilenen Sarıoğlan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Büyükkılıç, selden etkilenen Sarıoğlan'ı ziyaret etti

07.06.2022 17:22
Büyükkılıç, selden etkilenen Sarıoğlan'ı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde sağanağın ardından meydana gelen sel baskını sonrası bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde sağanağın ardından meydana gelen sel baskını sonrası bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ile bölgede incelemede bulundu.

Sel baskınının ardından anında çalışmaların başlatıldığını belirten Büyükkılıç, selden etkilenen evler olduğunu belirtti.

Dere yatağı için karayolları ile görüştüklerini aktaran Büyükkılıç, "Gereken incelemelerin yapılacağını ifade ettiler, gerekli müdahale yapılacak." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Duamız, temennimiz yağan rahmetin felakete dönüşmemesidir. Sıkıntılar söz konusu olabiliyor, biz de bunları yerinde, anında, zamanında vatandaşımızın hiçbir zaman mağdur olmasına fırsat vermeden çözme yolunda gayretler gösteriyoruz. Cenab-ı Allah beterinden korusun. Allah'ın izniyle hiçbir kardeşimizi mağdur etmeyiz, hiçbir sıkıntıya fırsat vermeyiz. Bu güzel beldemiz, Çiftlik'imizin güzel insanlarına geçmiş olsun."

Ayyıldırım ise Büyükkılıç'a ilgisi ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Sarıoğlan, Kayseri, Çiftlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükkılıç, selden etkilenen Sarıoğlan'ı ziyaret etti - Son Dakika

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