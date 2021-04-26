Talas Bulvarı genişletiliyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas istikametinden Kartal Kavşağı'na devam eden 3 şeritli yola 1 şerit daha eklenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yolların standardını yükseltmek, araç trafiğinde konforu sağlamak ve sıkışıklığı gidermek için Talas'tan Erciyes Üniversitesi ve şehir merkezine giden yolda genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, Talas istikametinden gelip Kartal Kavşağı'na devam eden mevcut 3 şerit yola bir şerit daha ilave edeceklerini belirtti.

Yaklaşık 1 kilometrelik yolun 4 şerit haline getirileceğini aktaran Büyükkılıç, "Bu çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğin Kartal Kavşağı'nda daha hızlı ve güvenli akışı temin edilecektir." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, bu çalışmalar kapsamında yaya yollarının General Adnan Doğu Kışlası önüne çekilerek yaya yolunun bütünlüğünün temin edildiğini, yol güzergahındaki yeşil alanların da bir peyzaj projesi dahilinde genişletildiğini sözlerine ekledi. ???????