Büyükkılıç'tan Ahilik Haftası mesajı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, ahilik ve Kayseri'nin ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.

Büyükkılıç, Türk milletinin iyi günde, kötü günde omuz omuza olabilme ruhuna sahip aziz bir millet olduğunu, bunun en güzel örneğinin de ticaret alanında esnaf ve sanatkara olduğu kadar sosyal ve kültürel alanda da tüm halka yol gösterici olan Ahilik Teşkilatıyla gösterildiğini aktardı.

Ahilik Teşkilatı ile Anadolu Kadınlar Birliği anlamına gelen Bacıyan-ı Rum Teşkilatı'nın bu topraklarda doğup büyüdüğünü, Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ı Veli ile Kayserili eşi Fatma Bacı'nın bu toprakların güzelliğini harmanlayarak tüm dünyaca örnek alınacak bir teşkilatı kurduklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlar toplumumuzun mihenk taşlarıdır. Toplumu ayakta tutma, diri tutma açısından en az aile kurumumuz kadar önemlidir esnaf teşkilatlarımız. Esnaf teşkilatları aynı zamanda bir aile anlayışı içerisinde çalışır. Birbirlerini rakip değil, birbirini yoldaş olarak görür, gönül gönüle insanlara hizmet ederler. Bizler bu teşkilatları ne kadar sağlam tutar ve gelecek nesillere aktarabilirsek geleceğe de daha emin adımlarla ilerleyebiliriz. Anadolu'nun yurt olmasında en önemli kesimlerin başında da ahiler geliyor."