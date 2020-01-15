Büyükkılıç'tan belediye başkanlarına pastırma ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükkılıç'tan belediye başkanlarına pastırma ikramı - Son Dakika

Büyükkılıç'tan belediye başkanlarına pastırma ikramı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi için gittiği Ankara'da, belediye başkanlarına pastırma ikramında bulundu.

Büyükkılıç'tan belediye başkanlarına pastırma ikramı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi için gittiği Ankara'da, belediye başkanlarına pastırma ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Büyükkılıç'ın, ATO Congresium'daki programa katılan belediye başkanlarına, Kayseri'nin ünlü lezzeti pastırma ikram ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin burada kurulan standa uğrayan belediye başkanlarına kentin meşhur lezzetlerinden tattırarak damakları şenlendirdiği vurgulanarak, ziyaretçilerin ünü sınırları aşan pastırmayı afiyetle yedikleri ifade edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul'la ilgili bir mektup verdi
Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamaması dikkat çekti Yüzde 100 elektrikli yerli ve mili yeni nesil hizmet araçları fuarda tanıtıldı Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
00:21 Gazdan zehirlenen 3 kız kardeşten 1'i öldü, 2'sinin durumu ağır - Son Dakika
00:20 Hırvat ressam bengez'in sergisi istanbul havalimanı'nda açıldı - Son Dakika
00:18 İsrail 17 yıl hapiste kalan Filistinli tutukluyu serbest bıraktı - Son Dakika
00:16 Minibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
00:14 Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü - Son Dakika
23:20 Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
23:14 Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 00:24:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükkılıç'tan belediye başkanlarına pastırma ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]