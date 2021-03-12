Büyükkılıç'tan 'Cami Kebir' hamlesi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mimari, sosyal ve turizm anlamında şehre değer katarak tarihi ve kültürel varlıkların yenilenmesi ve yaşatılmasına özel önem verdiklerini belirterek, "Sur İçi-Cami Kebir Yenileme Projesi ile başta Camikebir, Tarihi Kent Surları, Pamukhan, Bedesten, Raşit Efendi Kütüphanesi, Vezirhan, hamam ve külliye gibi tarihi yapıların yaşatılmasını hedefliyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü Suriçi-Cami Kebir Yenileme Projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yenileme projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nca hak sahipleri bilgilendiriliyor.

Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili açıklamasında, kentin en önemli tarihi bölgelerinden birisi olan ve Kayseri'yi kendilerine başkent yapan Danişmendliler'in üçüncü hükümdarı Melik Muhammed Gazi tarafından 1134-1143 yılları arasında yaptırılan tarihi Cami Kebir (Ulu Cami) ve tarihi kapalı çarşıyı barındıran Cami Kebir Mahallesi'nde kentsel yenileme projelerinin sürdüğünü belirtti.

TARİHİ YAPILARIN YAŞATILMASI HEDEFLENİYOR

Başkan Büyükkılıç, proje ile birlikte bölgedeki tarihi yapıların yaşatılmasının hedeflendiğini belirterek, "Şehrimize mimari, sosyal ve turizm anlamında değer katacak olan, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek ve yaşatılarak kullanılması amacı doğrultusunda, proje ile başta Cami Kebir, Tarihi Kent Surları, Pamukhan, Bedesten, Raşit Efendi Kütüphanesi, Vezirhan, hamam ve külliye gibi tarihi yapıların yaşatılması hedefleniyor. Şehrimiz, merkezinde bulunan tarihi ve kültürel güzelliklerin ortaya çıkarılması ile turizm açısından da bir cazibe merkezi haline gelecektir" diye konuştu.

EŞİT, ADİL, ŞEFFAF BİR UZLAŞMA

Mevcut alan tespit ve değerleme çalışmalarının, dönüşüm alan ilanlarının ve projelendirme çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Büyükkılıç, "Hak sahiplerinin bilgilendirmeleri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nca kısım kısım devam etmektedir. Hak sahipleri ile resmi uzlaşma görüşmeleri 2021 Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Vatandaşlarımızın kentsel refah ve yaşam kalitesini artıracak olan; afete hazır, huzurlu ve güvenli, sosyal alanları bulunan, hak sahiplerinin büyük çoğunluğunun rızası ile yürütülmeyi hedefleyen projemizde, eşit, adil, şeffaf bir uzlaşma sağlanması için belediyemiz azami gayret göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, bilgilendirme toplantıları için belediye tarafından yenileme alanı içerisinde bulunan hak sahiplerinin, mevcutta bulundukları binalara göre davet edildiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ