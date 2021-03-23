Başkan Memduh Büyükkılıç'tan Erciyes Kayak Okulu Projesi müjdesi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 150. Yılda 150 Proje kapsamında Erciyes Dağı'na yapılacak Erciyes Kayak Okulu Projesi'nin ihalesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes'in aranılan ve uluslararası boyutta özelliklere sahip kayak merkezi olması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Erciyes Kayak Okulu Projesi'nin ihalesini yaptıklarını ve çalışmaların hızla başlayacağını aktaran Büyükkılıç, "Kayseri'nin incisi, parlayan yıldızı Erciyes'e yeni bir projeyi kazandıracak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Erciyes Kayak Okulu Projesi'nde tesisimiz tüm birimleriyle halkımızın kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Yaklaşık 800 metrekarelik bir kullanım alanına sahip projede kayak hazırlık odası, bay-bayan soyunma hacimleri, dinlenme alanı, yemekhanesi ve üç adet yatak odasını bünyesinde barındırmaktadır. Projemizin ihalesi yapıldı ve çalışmalara hızla başlanacak. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin potansiyelini arttırmak, 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek ve kamp merkezi, spor merkezi ile termal merkez olmasına yönelik çalışmaların da kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.