Büyükkılıç'tan Erciyes manzarasıyla 'Günaydın' mesajı - Son Dakika

Büyükkılıç'tan Erciyes manzarasıyla 'Günaydın' mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Erciyes Dağı manzarası ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Erciyes Dağı manzarası ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Güne sabah sporu ile başlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gece etkili olan kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplanan Erciyes ve şehir manzarası önünde fotoğraf çektirdi. Başkan Büyükkılıç, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara, "Bu güzel Çarşamba sabahında tüm hemşehrilerimi Erciyes'in muhteşem manzarası ile selamlıyorum. Kayserimiz her mevsim bir başka güzel. Ama beyaz gelinliğini giyen Erciyes'e kış çok yakışıyor" mesajını düştü. - KAYSERİ

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