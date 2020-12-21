Büyükkılıç, Erciyes'te jeotermal sondaj çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce başlatılan jeotermal sondaj çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes'te sıcak su arama çalışmalarına yönelik sürdürülen jeotermal sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükkılıç, kayak ve yüksek irtifa kamp merkezine termal turizmin de eklenmesiyle Erciyes'in 4 mevsim hizmet verir hale geleceğini belirtti.

Erciyes'in potansiyelini arttırmak ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek istediklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti.

"Erciyes'imizde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi mantığındaki çalışmalarımızı sürdürürken, Enerji Bakanlığımızın termalle ilgili MTA birimi ile yaptığımız protokol gereği çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şu an itibariyle 400 metrelik seviyeye ulaşılmış bulunmakta. 2 bin 200 metreye kadar da 4 aylık süre içerisinde ulaşma yönünde gayret gösterilmekte. Temennimiz dostlarımızın gayretli çalışmalarıyla sıcak suya erişirsek, Erciyes'imizde dört mevsimi yaşayacağız. Charter seferlerimiz de başladı. Yurt dışından birçok misafirimiz kayak merkezimize gelecek. Termal imkanlarıyla, kayak merkeziyle ve buradaki Yüksek İrtifa Spor Merkeziyle şehrimize imkanlar sağlayan, insanlara da dört mevsim hizmet eden konum ve duruma gelmiş olacak. 24 saat çalışan bu dostlarımıza fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyoruz."