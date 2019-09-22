Son Dakika Haberleri: Büyükkılıç'tan film setine ziyaret
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Büyükkılıç'tan film setine ziyaret

11 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yönetmen Mesut Uçakan'ın Tomarza'da çekimlerini sürdürdüğü "Suveyda" isimli sinema filminin setini ziyaret etti.

Büyükkılıç'tan film setine ziyaret, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yönetmen Mesut Uçakan'ın Tomarza'da çekimlerini sürdürdüğü "Suveyda" isimli sinema filminin setini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Uçakan ve filmin oyuncularıyla sohbet etti.

11 yaşındaki Hadim isimli karakterin hafız olma mücadelesini konu alan filmin oyuncularıyla da sohbet eden Büyükkılıç, set çalışanlarına da kolaylıklar diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Mesut Uçakan, Tomarza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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