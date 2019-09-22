Büyükkılıç'tan film setine ziyaret
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yönetmen Mesut Uçakan'ın Tomarza'da çekimlerini sürdürdüğü "Suveyda" isimli sinema filminin setini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:46 Kaynak: AA
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yönetmen Mesut Uçakan'ın Tomarza'da çekimlerini sürdürdüğü "Suveyda" isimli sinema filminin setini ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Uçakan ve filmin oyuncularıyla sohbet etti.
11 yaşındaki Hadim isimli karakterin hafız olma mücadelesini konu alan filmin oyuncularıyla da sohbet eden Büyükkılıç, set çalışanlarına da kolaylıklar diledi.
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