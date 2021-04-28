Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçelerde yapılması planlanan projeler kapsamında Pınarbaşı, Hacılar, İncesu, Develi, Tomarza, Yeşilhisar, Yahyalı ve Akkışla belediye başkanları ile görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de hazır bulunduğu görüşmelerde tüm çalışmalar ayrıntılı değerlendirilirken, Kovid-19 salgını süreci ve sokağa çıkma kısıtlaması da ilçeler bazında ele alındı.

Büyükkılıç, toplantıda yaptığı açıklamada, 16 ilçe belediye başkanıyla ağabey-kardeş diyaloğu ve dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

İlçe belediye başkanları ile sürekli istişare halinde olduklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şu anda ilçe belediyelerimizde daha önce yapmış olduğumuz projeler ve çalışmalar hususunda hangi aşamadayız, onları tekrar gözden geçirip, bu süreç içerisinde 2021 yılı yapılan yatırımları bir bakıma revize ederek, önümüzdeki günlerde daha hızlı, daha zamanında hizmetlerle insanlarımızı buluşturma mantığı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi döneminde alınması gereken kararlar, esnafımızın mağduriyetlerini göz ardı etmeden onlarla ilgili yapacağımız çalışmalar ya da diğer kesimlerle ilgili yapmamız gereken faaliyetleri bu vesileyle gözden geçiriyoruz. Altyapı kuruluşlarımızın yapacağı çalışmaları gözden geçiriyoruz. İnşallah Kayseri'deki huzurun, güvenin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyeceğimizi belirtiyorum."