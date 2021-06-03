Başkan Büyükkılıç, İncesu ilçesindeki asfalt çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın İncesu ilçesini ziyaret ederek, asfalt çalışmalarını denetlediği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Kara Mustafa Paşa Bulvarı ve ara sokaklardaki denetlemeleri sırasında işçilere ve esnafa tatlı ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, merkez ve ilçelerde belediye hizmetlerinin en kalitelisini sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Büyükkılıç, kendilerine güvenen vatandaşlara layık olmak için gayret gösterdiklerini dile getirerek, "İncesu'yu ihya etmemiz, güzel insanlarına konforlu hizmet sunmamız bizim olmazsa olmazımız. Burada görüldüğü gibi yaklaşık 10 bin ton sıcak asfalt serimi yapıyoruz. 16 ilçeyi adeta bağrımıza basıyoruz, hiçbirini diğerinden ayırmıyoruz. Birlikte hareket etmenin, dayanışmanın bereketini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç'a, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve AK Parti İlçe Başkanı Hamit Korkmaz da eşlik etti.