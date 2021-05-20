Büyükkılıç'tan, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle KTO'da düzenlenen programda konuşan Büyükkılıç, temennilerinin cumhuriyetin ilelebet payidar olması, İstiklal Marşı'nın aynı şekilde terennüm edilmesi olduğunu ifade etti.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığının sembolü olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, marşın geçmişte Türk milletine umut olduğu gibi, gelecekte de her daim güç olmaya devam edeceğini aktardı.

2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanmasının da bir o kadar anlamlı olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

" Mehmet Akif Ersoy'un da deyişiyle, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı ve marşları' yazdırmasın. Cenabı Allah gökte bu şanlı bayrağımızı indirmesin, minarelerden ezanlarımızı dindirmesin. 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla milli marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını da ayrıca minnetle andığımızı buradan belirtmek istiyorum."

Konuşmaların ardından Büyükkılıç, okuduğu İstiklal Marşı ile jüri özel ödülüne layık görülen Yeşilhisarlı ilkokul 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Ayşe Ebrar Yamuk'a ödülünü verdi.

Programa, Vali Şehmus Günaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ve davetliler katıldı.