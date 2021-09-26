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Büyükkılıç'tan istişare toplantısında "öğrenci" duyarlılığı - Son Dakika

Büyükkılıç'tan istişare toplantısında "öğrenci" duyarlılığı

26.09.2021 11:48
Büyükkılıç'tan istişare toplantısında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, düzenlenen istişare toplantısında Kayseri'de üniversite öğrencilerinin herhangi bir barınma sorunu olmadığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, düzenlenen istişare toplantısında Kayseri'de üniversite öğrencilerinin herhangi bir barınma sorunu olmadığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Talas Fevzioğlu Konağı'nda, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Kayseri'de üniversite öğrencilerinin herhangi bir yurt problemi yaşamadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, öğrencilere seslenerek, "ALO 153 üzerinden ya da Beyaz Masa üzerinden ya da Whatsapp numaralarımızdan belediyelerimizi rahatlıkla arayabilirler. Teşkilatlarımıza rahatlıkla ulaşabilirler. Varsa böyle bir talepleri, yurt ile ilgili sorunları anında çözüleceğini bilmelerini isteriz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeleriyle birlikte dayanışma içerisinde yapılan çalışmaların kamuoyu tarafından bilindiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, genç dostu bir şehir olarak eğitimin merkezi olan Kayseri'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de gençlerin yanında olacağını vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok şükür Kayseri'mizde Erciyes Üniversitemizi, Kayseri Üniversitemizi, Abdullah Gül Üniversitemizi, Nuh Naci Yazgan Üniversitemizi ya da yeni açılmış olan Sağlık Bilimler Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanıp açıkta kalan ya da yurda yerleşemedim diyen herhangi bir öğrencimizle ilgili bir sorunla karşılaşmadık, karşılaşmıyoruz. Bu konuları değişik mecralara çekmeye çalışanlar olabilir. Onlar bizim gündemimizin dışında. Kayseri olarak biz çok şükür KYK ile, Sivil Toplum Teşkilatlarımızla, belediyelerimizle, el ele vermek suretiyle bu konularda her zaman dayanışma içerisinde yaklaşımlarımız olmuştur. Ondan sonrada zaten sorun yok. Olursa da memnuniyetle gayret göstereceğimizi ve çözmeye çalışacağımızı buradan söylemek istiyorum."

Kayseri'nin öğrenci odaklı bir kent olduğunu söyleyen Büyükkılıç, "Öğrencilerimize açık çek veriyoruz. Varsa böyle bir talepleri, yurt ile ilgili sorunları anında çözüleceğini bilmelerini isteriz. Bu manada Kayseri'mizin hayırseverler şehri olduğunu, Kayseri'mizin öğrenci odaklı bir şehir olduğunu, Kayseri'mizin Büyükşehirlerin konforunu taşıyan, Büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir olduğunu bir kez daha buradan paylaşarak, emeğe geçen kurum ve kuruluşlarımıza hem valiliğimize, hem de diğer çalışmalardan dolayı katkıda bulunan dostlarımıza teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bunun yanında Kayseri'mizin öğrenci odaklı bir şehir olmasından kaynaklı olarak, KYK ile ilgili daha sonraki süreçlerde ihtiyaç olacağına inandığımız şekilde yurt çalışmaları konusunda da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile çalışmalarımızın sürdüğünü bu konuda bakanlarımızın ve milletvekillerimizin, teşkilatlarımızın gerekli desteği sağladıklarını da paylaşmak isterim" diye konuştu.

Kayseri'de açıkta kalan öğrencinin söz konusu olmadığını kaydeden Büyükkılıç, sorun olduğu takdirde hemen gereğini yapacaklarını söyledi. Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her şeyden önce Erciyes Üniversitemizin kıymetli Rektörünün ve yönetiminin bizlere bu konuda verdiği desteği de kadirşinaslık örneği olarak yine hatırlatmak isterim. Orada şu anda iki bin kişilik KYK'mızın yurdu seneye tamamlanıyor inşallah. Ayrıca üç bin kişilik yurt çalışmasıyla ilgili meclisimizden kararımızı aldık. Gerekli çalışmalar yapıldı. Bakanlığımızda talimatı verdi. İhalesi yapılması sürecinde üç bin kişilik yurt yapılacağını da paylaşmak isteriz. Kısacası beş binlik kişilik daha önümüzdeki yıllarda Kayseri'mize KYK üzerinden yurt sağlanmış olacak. Bir kez daha vurguluyorum. Kayseri'mizde Allah'a şükürler olsun açıkta kalan öğrenci söz konusu değil. Varsa bize hemen ulaşabilirler. Gereğini yapalım." - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan istişare toplantısında öğrenci duyarlılığı
Büyükkılıç'tan istişare toplantısında öğrenci duyarlılığı
Büyükkılıç'tan istişare toplantısında öğrenci duyarlılığı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Üniversite, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükkılıç'tan istişare toplantısında 'öğrenci' duyarlılığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükkılıç'tan istişare toplantısında "öğrenci" duyarlılığı - Son Dakika
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