Büyükkılıç'tan karantinaya alınan mahalleye ziyaret - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükkılıç, Bünyan'ın Akmescit Mahallesi'ne giderek mahalle girişinde yetkililerle görüştü.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve ilçe bürokratlarıyla bir süre görüşen Büyükkılıç, Akmescit halkının karantina şartlarına uyduğunu ve en kısa sürede bu sürecin sona ereceğini ifade etti.

Büyükkılıç, Sağlık Müdürlüğü ve güvenlik güçlerinin gerekli çalışmaları yaptığını ve belediyelerin de her türlü desteği ilçe halkına verdiğini kaydetti.