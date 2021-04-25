Büyükkılıç'tan 'Katlı kavşağa yeni bağlantı' müjdesi - Son Dakika

Büyükkılıç'tan 'Katlı kavşağa yeni bağlantı' müjdesi

25.04.2021 13:22
Büyükkılıç'tan 'Katlı kavşağa yeni bağlantı' müjdesi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı hızla süren Furkan Doğan Katlı Kavşağı ve U Alt Geçit inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı hızla süren Furkan Doğan Katlı Kavşağı ve U Alt Geçit inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, "Furkan Doğan Yurdu'nun olduğu kavşak çalışmalarında sona doğru yaklaşıyoruz. Ayrıca Eşref Bitlis Bulvarı'ndan bu kavşağa bir bağlantı şeklindeki başka çalışmamız var, onu da projelendirdik. En kısa zamanda onu da hayata geçireceğiz" dedi.

Şehrin önemli ana arterlerinden olan, Erciyes Üniversitesi'ne ve Talas ilçesine ulaşımda önemli bir rol oynayan ve 30 milyon 548 bin TL'ye mal olacak Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak ve 2 adet U alt geçit çalışmaları hummalı şekilde sürerken, Başkan Büyükkılıç, çalışmaları yerinde inceledi. Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal'dan çalışmaların geldiği nokta hakkında bilgiler aldı.

"SONA DOĞRU YAKLAŞIYORUZ"

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz'ın deplase çalışmasından sonra daha da hızlanacak şekilde katlı kavşağın tamamlanacağını belirterek, "Öncelikle Cenab-ı Allah'a şükrederek sözlerime başlamak istiyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kavşak çalışmalarımız hızla devam ediyor. Burada İlim Yayma Cemiyeti'mizin Furkan Doğan Yurdu'nun olduğu kavşakta çalışmalarda sona doğru yaklaşıyoruz. İnşallah Kayserigaz'ın deplase çalışmasından sonra daha da hızlanacak şekilde bu bölgede katlı kavşağımız tamamlanmış olacak" diye konuştu.

"TRAFİĞİN KONFORUNU EN İYİ ŞEKLİYLE SAĞLAYACAK POZİSYONU OLUŞTURACAĞIZ"

Kavşağa yeni bir bağlantı çalışmalarının da olacağını kaydeden ve kavşaklarla ilgili yapılan çalışmalar tamamlandığında, gerek lastik tekerli araçlar gerekse tramvay trafiği konforunun sağlanacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca Eşref Bitlis Bulvarı'ndan bu kavşağa bir bağlantı şeklindeki başka çalışmamız var, onu da projelendirdik. En kısa zamanda onu da hayata geçireceğiz. ve böylece buradaki gerek araç, gerek tramvay trafiğinin konforunu en güzel şekliyle sağlayacak bir ulaşım pozisyonu oluşturacağız. Üniversitemizden gidenler, Hulusi Akar Bulvarı'ndan gidenler, Talas'ımızdan şehrimize gelenler rahatlıkla en güzel şekliyle bu imkanlardan istifade etmiş olacaklar." - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan 'Katlı kavşağa yeni bağlantı' müjdesi
Büyükkılıç'tan 'Katlı kavşağa yeni bağlantı' müjdesi
Büyükkılıç'tan 'Katlı kavşağa yeni bağlantı' müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Furkan Doğan, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükkılıç'tan 'Katlı kavşağa yeni bağlantı' müjdesi - Son Dakika


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