Büyükkılıç'tan Kayseri Devlet Tiyatrosu için kadro talebi - Son Dakika

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kayseri Devlet Tiyatrosu için kadro talebinde bulunuldu

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın girişimleri sonucu kurulan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kayseri Devlet Tiyatrosu için kadro talebi yapıldı.

Büyükkılıç, konuyla ilgili Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile bir görüşme yaptı.

Kayseri Devlet Tiyatrosu için Cumhurbaşkanlığından 20 sanatçı, 15 teknik eleman ve 5 idari personel kadrosu istendi.