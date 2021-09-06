Büyükkılıç'tan Kayserispor'a taziye ziyareti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor yönetimini ve futbolcuları tesislerde ziyaret ederek, hayatını kaybeden kulübün eski başkanlarından Recep Mamur için başsağlığı diledi.

Başkan Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor'un eski başkanlarından, hayırsever iş insanı Recep Mamur'un Hulusi Akar Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Burada tabutuna Kayserispor bayrağı, forması ve atkısı serilen merhum Mamur'un naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta ebediyete uğurlandı. Cenaze töreninin ardından Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'ne geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada sarı kırmızılı camiaya başsağlığı diledi.

Başkan Büyükkılıç ayrıca, Yukatel Kayserispor yöneticileri ve Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile birlikte cenaze için kente gelen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ile tesislerde buluştu. Spor camiası, 14 yıl sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını yapan ve görev döneminde 2007-2008 Sezonu'nda Türkiye Kupası kazanılan Recep Mamur'un, Türk futboluna değerli katkılarda bulunduğunu ifade etti. - KAYSERİ