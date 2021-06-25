Büyükkılıç'tan 'kentsel dönüşüm' açıklaması - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, eksiklikler varsa telafi edeceklerini söyleyerek, "Kayseri'mizin gurur kaynağı olan projeyi gölgelemek, gereksiz yere spekülasyona sebep olmak isteyenler var" dedi.

Büyükkılıç, proje kapsamında kendilerine gelen her talebi değerlendirdiklerini söyleyerek, "Seçimler arifesinde en çok sorulan sorulardan birisi Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin devam edip etmeyeceğiydi. Çünkü yasal olarak müteahhit 'maliyet açısından işin içinden çıkarmıyorum' diye vazgeçmeye çalıştı. Bizim de idare olarak karar alıp daha sonra ilgili bakanlığa sunup oradan gelen karar doğrultusunda harekete ederek karar verme durumunda olduğumuz boyutta kararımız devam etmesi yönündeydi. Bakanlıkta onların vazgeçmesi yönündeki talebini reddetti ve devam etti. Anlayışla yaklaştılar ve iyi niyetle çalışmalar yürütüldü. Bizde ödemelerinde hiçbir sorun oluşturmadık. Gerekli çalışmalar ile yakın zamanda 600 konut ve 55 tane dükkanı hak sahiplerine teslim ettik. burada yapılan bir hesap var. Projenin başladığı dönemdeki konutların ederi ile kamuoyunda şuanda alınıp satılan rakamları mukayese ettiğinizde 3 misline yakın değerler konuşuluyor. Biz kimseni ortağı değiliz, kimseye 'niye bu para ediyor' deme lüksüne de sahip değiliz. Ağız tadıyla otursunlar. Biz ortadaki yeşil alanı ile otoparkıyla ve konutlarıyla yaptım ve teslim ettik" ifadelerini kullandı.

"Yapılan yapılar içerisinde elbette ufak tefek eksikler olur" diyen Başkan Büyükkılıç, "Hangi binaya giderseniz gidin kafanıza yatmayan ya da 'şöyle olsaydı' dediğiniz boyutlar olur. Bu yönleriyle de bizden talep edilen her talebi değerlendirdik, ilgili müteahhide ilettik ve hiçbirine itiraz etmeden hepsini hayata geçirdi. Buradan yine söylüyorum, bize göre normal olan size göre anormal olabiliyor. O bağlamda eğer eksikleri olan varsa memnuniyetle onları da değerlendirme açısından gerek biz gerekse müteahhidimiz marifetiyle çözeriz. Hiçbir sorun yok. Burada bu güzel projeyi, Kayseri'mizin gerçekten gurur kaynağı olan projeyi gölgelemek, gereksiz yere spekülasyona sebep olmak, üzerinden gereksiz algılarla rant elde etmeye çalışma mantığında konuşulanlar var. Ben sağduyu ile hareket edenlerin bunlara fırsat ve prim vermeyeceğine inanıyorum. Eksiğimiz varsa telafi ederiz" diye konuştu.

"Beğenmeyen kardeşlerimiz var ise takas edelim"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "1. etabın 2 bölümü daha yapılıyor. Ayrıca 2. etabın yıkımları yapıldı, yakında ihaleye çıkıyoruz. Etabın projesi çizilmişti. Gerekli kararlar alındı ve kira yardımları yapılıyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Durmadan bu projeyi biran önce hayata geçirip hak sahiplerinin beklentilerine cevap vermek istiyoruz. Beğenmeyen kardeşlerimiz varsa, getirsinler takas edelim, görüşelim ve değerlendirelim. Bir başka kardeşimize alalım. Rahatlıkla kendilerinin de mağduriyetini oluşturmadan iadesini de yaparız. O yönden müsterih olsunlar ama insaf ölçüsüyle hareket ederlerse böyle yollara girmeyeceklerini rahatlıkla söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ