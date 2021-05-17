Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi - Son Dakika

Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi

17.05.2021 14:34
Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyadaki sayılı millet bahçeleri arasında yerini alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine, Kayseri tarihinin ve önem arz eden değerlerinin yer alacağı kent müzesi inşa edileceğinin müjdesini vererek, projenin hazırlandığını...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyadaki sayılı millet bahçeleri arasında yerini alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine, Kayseri tarihinin ve önem arz eden değerlerinin yer alacağı kent müzesi inşa edileceğinin müjdesini vererek, projenin hazırlandığını ve yakında ihalesinin yapılacağını açıkladı.

Kayseri'nin kadim tarihinin yanında özellikle yakın tarihinin yoğun olarak vurgulanacağı Kayseri Kent Müzesi çalışmalarının projelendirme sürecinde son aşamaya gelindi. Kent açısından büyük önem arz eden bu müze, 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alacak. Müze ve sosyal tesislerle Millet Bahçesi, sosyal etkinlik alanlarının yanında ülkenin en önemli kültür parkı haline gelecek. Başkan Büyükkılıç, '150. Yılda 150 Proje' kapsamında yer alan kent müzesi projesine ilişkin yaptığı açıklamada, müzenin, herkesin uğrak yeri olacağını ifade ederek, "Kayseri'mizde kent müzesi adı altında önemli bir başka müze çalışmasını daha yapıyoruz. Kayseri Kent Müzesi, şehrin tarihi süreciyle birlikte Kayseri'nin önem arz eden değerlerini içerisinde barındıracak olan ve Millet Bahçesi'nin içerisinde herkesin bir uğrak yeri olacağına inandığımız önemli bir müze, projesini hazırladık. İnşallah yakında ihalesi var." diye konuştu. Açıklamasında, Büyükşehir Belediyesi olarak mazeret değil, aksine hizmet üreterek çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi tanıtmak adına pek çok konuda, çok sayıda müze inşa etme sürecinde olduklarını belirterek şunları kaydetti;

"Mazeret üreterek değil, tam aksine mazeret üretmeksizin hizmet üretme anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü de paylaşmak istiyorum. Müzeler vatandaşlarımız tarafından oldukça yoğun ilgi görmektedir. Buradan hareketle Kayseri'yi müze şehri değil, müzeler şehri haline dönüştürme anlayışı ile gereken gayreti gösteriyoruz. Büyükşehir, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Sürdürmeye devam edecek." - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi
Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi
Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi
Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi
Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi
Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi - Son Dakika


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