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Büyükkılıç'tan öğrencilere ziyaret

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Büyükkılıç'tan öğrencilere ziyaret, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesini ziyaret ederek, yeni yapılan okul binası hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilere meslek seçimi konusunda da tavsiyelerde bulunan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kişiliğinize en uygun meslekleri seçin. Fıtratınıza, yeteneğinize uygun olan meslekleri seçmelisiniz ki başarılı olabilesiniz. Mesleğin iyisi kötüsü olmaz. Önemli olan başarılı olmak, o meslekte kendinizi iyi yetiştirmektir. Zamanında çalışırsanız size kimsenin gücü yetmez. Vaktimizi iyi değerlendirelim. İnsanın kıymetini bilmediği çok şey var. Bunlar üç başlıkta özetlemek gerekirse birincisi vakit. Vaktinizi iyi değerlendirmezseniz, sonra zaman geçer ve 'keşke' demeye başlarsınız ama zaman geri gelmez. İkincisi sağlık konusu. Sağlığı da kaybettiğimizde 'keşke' deriz ama onun da geri gelmesi zordur. Bir de servet denir. Buna imkanlar da diyebiliriz. Vaktinizin, sağlığınızın, imkanlarınızın, ailenizin, vatanınızın, bayrağınızın ve birbirinizin kıymetini bilin."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Fevzi Çakmak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:56 Kaynak: AA
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