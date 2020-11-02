Büyükkılıç'tan toplu ulaşımda hes kodu uyarısı - Son Dakika

Büyükkılıç'tan toplu ulaşımda hes kodu uyarısı

02.11.2020 13:03
Büyükkılıç'tan toplu ulaşımda hes kodu uyarısı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pandemi ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında toplu ulaşımda HES kodu kullanılabilmesine yönelik protokol imzalandığını belirterek, toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pandemi ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında toplu ulaşımda HES kodu kullanılabilmesine yönelik protokol imzalandığını belirterek, toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların tamamının Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin resmi internet sitesinden 15 Kasım'a kadar 'Toplu Taşıma Kart-HES Kodu' eşleştirmelerinin sisteme tanımlaması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 29/09/2020 tarihli 'Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması' başlıklı genelgesi uyarınca, Sağlık Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol gereğince, kamu sağlığının korunması, pandemi ile mücadele kapsamında izolasyon kurallarına uyum sürecini denetlemek amacıyla şehir içi toplu ulaşım sisteminde HES entegrasyonu altyapısı tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan HES kodunun önemine kamu kurumlarında bizzat şahit olduk. Karantinada olması gereken ancak dışarıda olan vatandaşlarımızın bu kurala uymadıkları HES kodu sayesinde ortaya çıkıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız da 'Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması' başlıklı genelge yayınladı" dedi. Bu genelge doğrultusunda toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların 15 Kasım'a kadar 'Toplu Taşıma Kart-HES Kodu' eşleştirmelerinin sisteme tanımlaması gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"Toplu taşıma kartı kullanan bütün vatandaşlarımızın https://www.kayseriulasim.com/heskodkayit sayfasından Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Süresiz HES Kodu ve Toplu Taşıma Kart Numarası bilgilerini sisteme kaydederek Toplu Taşıma Kart-HES Kodu eşleştirmelerini en geç 15 Kasım 2020 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Toplu taşımada kullanılan tam. İndirimli ve serbest kart kullanıcılarının tamamı bu işlemi gerçekleştirmelidir. Eşleştirme işlemi tamamlanmış anonim/isimsiz bir toplu taşıma kartı da (TAM KART) kişiye özel kart niteliği kazanacaktır ve sadece HES kodu eşleştirilmiş kişi tarafından kullanılabilecektir." Başkan Büyükkılıç, 15 Kasım'a kadar taşıma kartlarına HES kodunu tanımlamayan vatandaşların toplu taşıma araçlarına alınmayacağını belirterek, bulaş riskinin azaltılması ve güvenli seyahatin sağlanması için şehir içi toplu ulaşım kullanımı bilgilerinin günlük olarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacağını ifade etti.

Havaların soğuması ile birlikte Kayserili hemşerilerimizi bir kez daha korona virüse karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Büyükkılıç, "Korona virüs ile mücadelemiz devam ediyor. Olmazsa olmazımız maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat edelim. Özellikle grip mevsimi olarak bilinen soğuk havalarda gerekmedikçe evden çıkmamamız bu mücadele kapsamında çok önem arz ediyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan toplu ulaşımda hes kodu uyarısı
Büyükkılıç'tan toplu ulaşımda hes kodu uyarısı
Büyükkılıç'tan toplu ulaşımda hes kodu uyarısı

Memduh Büyükkılıç, HES kodu, Kayseri, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükkılıç'tan toplu ulaşımda hes kodu uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Diyanet, Kılıçdaroğlu'nun avukatının hakaretini yargıya taşıyor Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Üst geçidi kullanmak istemedi, minibüsün altında kalarak metrelerce sürüklendi
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
Rusya'dan destek bulamayan Paşinyan çark etti: Tarafsızlığını korumak zorunda Rusya'dan destek bulamayan Paşinyan çark etti: Tarafsızlığını korumak zorunda         
12:37
Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi         
12:09
Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı "hak ettiniz" paylaşımı tepkilere yol açtı         
11:46
Metrobüste Metrobüste "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgasında bıçaklar çekildi! O anlar kamerada         
11:38
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu         
08:54
78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti 78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti         
08:24
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı         
00:21
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 13:13:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükkılıç'tan toplu ulaşımda hes kodu uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei