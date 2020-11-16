Büyükkılıç'tan Ulaşım Müjdeleri - Son Dakika

Büyükkılıç'tan Ulaşım Müjdeleri

16.11.2020 13:41
Büyükkılıç'tan Ulaşım Müjdeleri, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin geleceğini yakından ilgilendiren ve Şehir Hastanesi'ne 4 koldan ulaşımı sağladığı gibi şehrin doğusu ile batısını birleştiren alternatif yol çalışmalarına ilişkin 4 ayrı müjde verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin geleceğini yakından ilgilendiren ve Şehir Hastanesi'ne 4 koldan ulaşımı sağladığı gibi şehrin doğusu ile batısını birleştiren alternatif yol çalışmalarına ilişkin 4 ayrı müjde verdi. Başkan Büyükkılıç, "Bekir Yıldız Bulvarı Katlı Kavşak-Kuzey Çevreyolu bağlantısı, Şehir Hastanesi Katlı Kavşağı 4'ncü kolu, Osman Kavuncu Bulvarı-Bekir Yıldız Bağlantı Yolu ve Osman Kavuncu Bulvarı-Serbest Bölge Bağlantı Yolu hizmete hazır. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Şehir Hastanesi önünde 3 yapraklı yonca olarak planlanan katlı kavşağa 4'ncü yaprağın eklenmesine yönelik yaptıkları 'stratejik hamlenin' karşılığını aldıklarını belirterek, Şehir Hastanesi ile birlikte şehrin doğusunu batıya bağlayacak 4 ayrı alternatif güzergahta çalışmaların tamamlandığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın şehre armağan ettiği Şehir Hastanesi'nin önündeki Katlı Kavşağı'nın Kuzey Çevreyolu bağlantısına yapılan 4 kilometrelik yolda incelemelerde bulundu. Şehir Hastanesi'ne rahatlıkla sıkıntısız ulaşmak için alternatif bir yol ortaya çıkmış olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, yolun her türlü altyapısının ve aydınlatmasının tamamlandığını dile getirdi. "Bekir Yıldız Bulvarı Katlı Kavşak - Kuzey Çevreyolu bağlantısı, Şehir Hastanesi Katlı Kavşağı 4'ncü kolu, Osman Kavuncu Bulvarı - Bekir Yıldız Bağlantı Yolu ve Osman Kavuncu Bulvarı-Serbest Bölge Bağlantı Yolu hizmete hazır. Şehrimize hayırlı olsun" diyen Başkan Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:

"Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize armağan ettiği gururumuz olan Şehir Hastanemizin önündeyiz. Pandemi döneminde de yaptığı çalışmalarla yüz akımız oldu. Çalışmaları da takdire şayan. Kamuoyunda ulaşım sorunu olarak konuşulan boyutunu da tamamen gidermiş olduk. Hatırlanacağı üzere Şehir Hastanesi'nin önündeki kavşakta bir yaprağı eksikti. O yaprağını tamamladık. Hizmete açtık. Acil servise direk girişi sağladık. Daha sonraki son etap olarak Bekir Yıldız Bulvarımızın Kuzey Çevre Yoluna bağlanacak olan etabı 4 kilometrelik üçer şeritli otoban niteliğindeki bu yolun sıcak asfaltını BSK'sını yapmak suretiyle altyapısıyla birlikte böylece hayata geçirmiş olduk.

BEKİR YILDIZ BULVARI TAMAMLANDI, 4 AYRI ALTERNATİF OLUŞTU

Şehrin geleceğini yakından ilgilendiren ve Şehir Hastanesi'ne 4 koldan ulaşımı sağladığı gibi şehrin doğusu ile batısını birleştiren 4 ayrı çalışmanın Kayseri'ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Bekir Yıldız Bulvarı'nın bu etabında 18 bin ton BSK asfalt serimi yapıldı. Kocasinan Bulvarından Kuzey Çevreyolu bağlantısına kadar olan 14 kilometrelik yol gidiş-dönüş 3'er şeritli yol olarak trafiğe sunuldu. Böylelikle şehrimiz doğu- batı aksında dördüncü ana artere kavuşturularak trafiğin güvenli ve akıcı hale getirilmesi temin edildi. Şöyle baktığımızda, Kuzey Çevre Yoluna yani Kocasinan Bulvarı'nda Kuzey Çevre Yolu'na giden kesintisiz bir şekilde hastaneye rahatlıkla sıkıntısız ulaşan, alternatif bir yol ortaya çıkmış oldu. Yani Kuzey Çevre Yolu, Bekir Yıldız Bulvarı, Osman Kavuncu Bulvarı, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı. Şöyle baktığımızda şehrimize dört koldan giriş söz konusu. Bunlardan birisi de Bekir Yıldız Bulvarı. Adeta pırıl pırıl ortaya çıkmış oldu. Hem de böylece trafiği rahatlatmış oldu. Bu şekliyle şehrimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. İnşallah trafik kurallarına uyarız. Kazaya sebebiyet vermeyiz. Çünkü yolların konforu artıkça, vatandaşımızın da hız tutkusu artıyor. Bunları göz ardı etme tutkusu artıyor. Ama Kayserili işini bilir, Allah'a şükürler olsun. Onlar kurallara uyar. Böylece gereksiz yere sıkıntıya girmez."

Başkan Büyükkılıç, altyapısıyla birlikte modern ve konforlu bir ulaşıma hazır hale getirilen yolların açılışının Perşembe günü gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan Ulaşım Müjdeleri
Büyükkılıç'tan Ulaşım Müjdeleri
Büyükkılıç'tan Ulaşım Müjdeleri
Büyükkılıç'tan Ulaşım Müjdeleri

Osman Kavuncu Bulvarı, Şehir Hastanesi, Bekir Yıldız, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükkılıç'tan Ulaşım Müjdeleri - Son Dakika


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