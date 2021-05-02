Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yeni fidanlık - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2021 yılı projeleri kapsamında kenti güzelleştirmek amacıyla bitki ve fidanların yetiştirilmesi için yeni fidanlık yapılacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin daha güzel ve yeşil bir görünüme sahip olması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Park Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde kentimizi güzelleştirmek amacıyla bitki ve fidanlar yetiştirilecektir. Şehrin ağaçlandırılmasında önemli bir görev üstlenecek olan yeni belediye fidanlığı için 2021 yılında çalışmalara başlanacak." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, içerisinde pek çok türden fidanın yetiştirileceği fidanlıkla şehrin ağaç ihtiyacının hızlı, etkin ve daha az maliyetle karşılanacağını kaydetti.