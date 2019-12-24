Büyükkılıç'tan yeni sezon için planlama toplantısı - Son Dakika
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Büyükkılıç'tan yeni sezon için planlama toplantısı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünya standartlarında kış turizm merkezi haline gelen ve yeni sezonu açan Erciyes için ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla planlama toplantısı yapıldı.

Büyükkılıç'tan yeni sezon için planlama toplantısı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünya standartlarında kış turizm merkezi haline gelen ve yeni sezonu açan Erciyes için ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla planlama toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmeti her açıdan çok daha iyi vermek için dayanışma içinde çalıştıklarını söyledi.


Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan planlama toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili bürokratları, İl Jandarma Komutanlığı, Erciyes A.Ş., Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD yöneticileri katıldı. Toplantıda sezon boyunca herhangi bir sorun yaşanmaması için alınabilecek tedbirlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.


Erciyes'in uluslararası standartlarda ve her geçen gün daha da takdir toplayan dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Güvenlik, temizlik, alt yapı ve sağlık açısından en iyi hizmeti verebilmek için dayanışma içinde çalışıyoruz. Uyum kültürünün en güzel örneklerinden birisini yaşıyoruz" dedi. Başkan Memduh Büyükkılıç, tüm kurum ve kuruluşlara destekleri için teşekkür etti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:11 Kaynak: İHA
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