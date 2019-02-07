Son Dakika Haberleri: Büyükkılıç: "Tanzim Satış Merkezleri İçin Hazırız"

Büyükkılıç: "Tanzim Satış Merkezleri İçin Hazırız"

2 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı belediyelerin düşük fiyatla sebze-meyve satacağı tanzim satış noktaları ile ilgili olarak Kayseri olarak bu tür işletmelere hazır olduklarını ve...

Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı belediyelerin düşük fiyatla sebze-meyve satacağı tanzim satış noktaları ile ilgili olarak Kayseri olarak bu tür işletmelere hazır olduklarını ve açıklanan projeler içerisinde bu tür bir çalışmanın bulunduğunu söyledi.

Tanzim satış merkezleri ile ilgili İlk uygulamaların Ankara ve İstanbul illerinde başlayacağını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Belediyeleri olarak bu tür işletme ve çalışmaların hem alt yapısının hazır olduğunu, hem mekan olarak bir çok tesislerin olduğunu hem de bu işletmeleri işletecek idari personelin bulunduğunu kaydetti.

Tanzim satış merkezlerine sebze ve meyve temini için sera üreticilerine imkan tanıyacaklarını ve teşvik edeceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, halkın ucuz, kaliteli ve taze sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamanın görevleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:28 Kaynak: İHA

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