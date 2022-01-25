Büyükkılıç, Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek birimleri gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyarette Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya'dan projeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, tapudaki yoğun hareketliliğe dikkati çekerek, "Kayseri en hareketli olduğu bölge ama bu hareketliliğe rağmen en önemlisi hizmetin kısa sürede veriliyor olması ve vatandaşımızın memnuniyetinin olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya da Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Sayın Başkanımız arsa tahsisinden inşaatın yapımına, çevre düzenlemesinden kamelyasına kadar her ihtiyacımızda tam destek oluyor. Çok teşekkür ediyorum, biz de Kayseri'ye layık olduğu şekilde hizmet yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.