Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın'dan Yeşilhisar ilçesine ziyaret - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Vali Şehmus Günaydın, Yeşilhisar ilçesinin Soğanlı bölgesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Günaydın, birçok medeniyetin yaşadığı, eşsiz güzelliğinin yanı sıra çok sayıda kaya kilise ve peri bacasının da yer aldığı Soğanlı bölgesinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

"Soğanlı Bebeği" üreten kadınlarla sohbet eden Büyükkılıç, burada satış alanları yapılmasına yönelik çalışma yürüteceklerini ifade etti. Büyükkılıç, Soğanlı'da meydan düzenlemesi yapılması için de proje çalışması yaptıklarını belirtti.

Tarihi Tahtalı Kilisesi'ni de gezen Büyükkılıç, kayaya oyulmuş kilisedeki duvar resimlerini inceledi. Heyet, son olarak Soğanlı Akköy Barajı çevresinde incelemelerde bulundu.