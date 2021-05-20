Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın'dan Yeşilhisar ilçesine ziyaret - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın'dan Yeşilhisar ilçesine ziyaret

20.05.2021 11:52
Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın'dan Yeşilhisar ilçesine ziyaret, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Vali Şehmus Günaydın, Yeşilhisar ilçesinin Soğanlı bölgesini ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Vali Şehmus Günaydın, Yeşilhisar ilçesinin Soğanlı bölgesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Günaydın, birçok medeniyetin yaşadığı, eşsiz güzelliğinin yanı sıra çok sayıda kaya kilise ve peri bacasının da yer aldığı Soğanlı bölgesinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

"Soğanlı Bebeği" üreten kadınlarla sohbet eden Büyükkılıç, burada satış alanları yapılmasına yönelik çalışma yürüteceklerini ifade etti. Büyükkılıç, Soğanlı'da meydan düzenlemesi yapılması için de proje çalışması yaptıklarını belirtti.

Tarihi Tahtalı Kilisesi'ni de gezen Büyükkılıç, kayaya oyulmuş kilisedeki duvar resimlerini inceledi. Heyet, son olarak Soğanlı Akköy Barajı çevresinde incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın'dan Yeşilhisar ilçesine ziyaret
Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın'dan Yeşilhisar ilçesine ziyaret
Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın'dan Yeşilhisar ilçesine ziyaret
Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın'dan Yeşilhisar ilçesine ziyaret
Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın'dan Yeşilhisar ilçesine ziyaret
Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın'dan Yeşilhisar ilçesine ziyaret
Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın'dan Yeşilhisar ilçesine ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın'dan Yeşilhisar ilçesine ziyaret - Son Dakika


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