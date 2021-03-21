Büyükkılıç'tan kentteki kazı çalışmalarıyla ilgili değerlendirme - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6 bin yıllık tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'de sürdürülen kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca 12 aylık süreç içerisine dahil edildiğini belirtti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kentin tarihi ve kültürel zenginliği ile turistik yönünü tüm dünyaya göstermek için çalışmaları 12 aya yaydıklarını ifade etti.

Kültepe'de kazı çalışmalarının sürdüğünü anımsatan Büyükkılıç, buraya yapılacak müzenin de çok anlamlı olduğunu aktardı.

Kültepe'nin yanı sıra şehrin dört bir yanında kazı çalışmaları yapıldığını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Selçuklu dönemi için çok önemli bir yere sahip olan Keykubat Tepesi'nde bulunan Keykubadiye Sarayı kazı çalışmaları ve 7,5 milyon yıllık, Afrika ve Asya'daki türlerinden üçte biri kadar büyük canlılara ait bulunan fosil kazısı devam ediyor. Bir de yeni olarak bizim Kızıltepe'de yaptığımız çalışma var. Anadolu Selçuklu Devleti döneminden kalan Kızıl Köşk'teki çalışmaları belediye olarak biz sürdürüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Kazı çalışmaları ile ilgili Kayserimizi 12 aylık süreç içerisine dahil ettiler."