Büyükkılıç, TKB encümen üyeliğine yeniden seçildi - Son Dakika

Törende, Kayseri Kalesi'nin içerisine yapılan Kayseri Müzesi projesinden dolayı Büyükkılıç'a ödül verildi.

Toplantıda encümen üyeliğine yeniden seçilen Büyükkılıç, daha sonra TKB'nin düzenlediği "Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç. Tarihi Kentler Birliği Meclis Olağan 1. Toplantısına katıldı.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 01:53

Kaynak: AA

Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler

Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı

Alex de Souza'dan son maçına hazırlanan Emre Belözoğlu için paylaşım: Birçok duyguyu beraber yaşamak bir zevkti