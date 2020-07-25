Büyükkılıç, TKB encümen üyeliğine yeniden seçildi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği (TKB) Meclisi Olağan 1. Toplantısında encümen üyeliğine yeniden seçildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç. Tarihi Kentler Birliği Meclis Olağan 1. Toplantısına katıldı.
Toplantıda encümen üyeliğine yeniden seçilen Büyükkılıç, daha sonra TKB'nin düzenlediği "Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak etti.
Törende, Kayseri Kalesi'nin içerisine yapılan Kayseri Müzesi projesinden dolayı Büyükkılıç'a ödül verildi.