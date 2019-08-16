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Büyükkılıç, Tomarzalılarla buluştu

33 dakika önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesini ziyaret etti.

Büyükkılıç, Tomarzalılarla buluştu, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesini ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Tomarza'ya giden Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanı Davut Şahin tarafından karşılandı.
İlçe belediyesindeki tüm birimleri gezerek personelle görüşen Büyükkılıç, hizmet almak için belediyeye gelen vatandaşlarla da sohbet etti.
Başkan Büyükkılıç, Güzelce Mahallesi'nden belediyeye gelen Elif Duran adlı vatandaşı da makamına davet etti ve taleplerini dinledi.
Daha sonra Yeşilbağ Mahallesi'ne geçerek vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, mahalle halkının isteklerinin anında talimat vererek yerine getirilmesini istedi.
Burada vatandaşlara seslenen Büyükkılıç, insanlığa hizmeti sevda bilmiş bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.
Mahallenin su ve kanalizasyonuyla ilgili taleplerini alan Büyükkılıç, iki ay içinde su sorununun giderileceğini kaydetti.
Kanalizasyon konusunda ise KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir'i arayarak mahallenin bu sorununun bir an önce giderilmesi talimatını veren Büyükkılıç, Yeşilbağlılar'dan büyük alkış aldı.
Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Tomarza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:39 Kaynak: AA
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