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Büyükkılıç: "Tüm sosyal tesislerimizde her türlü önlemi aldık" - Son Dakika

Büyükkılıç: "Tüm sosyal tesislerimizde her türlü önlemi aldık"

04.06.2021 12:42
Büyükkılıç:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği tüm sosyal tesislerin hizmete açıldığını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği tüm sosyal tesislerin hizmete açıldığını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, "Tüm sosyal tesislerimizde her türlü önlemi aldık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sağlıklı bir ortamda hem spor yapabilecek hem de yeme içme tesislerimizden faydalanabilecek" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan Spor A.Ş.'ye bağlı sosyal tesisler 2 Haziran itibariyle yeniden vatandaşların hizmetine açıldı. Normal sürece uygun hale getirilen ve her türlü dezenfeksiyon işlemleri yapılan sosyal tesislerde vatandaşlar gönül rahatlığıyla spor yapabilecekler. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Büyükkılıç, tüm spor tesislerin 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şehrimizin tüm alanlarında korona virüs tedbirleri ve önlemlerini en üst seviyede tuttuk. Şükürler olsun meyvelerini de alıyoruz. Normalleşme Genelgesi kapsamında kademeli olarak açılıyoruz. Büyükşehir Belediye bünyesindeki Spor A.Ş.'ye bağlı spor salonları bu sürece hazır. Kayseri'mizi daha güvenli ve daha sağlıklı yarınlara taşımak için azami gayret gösteriyoruz. Biz spor salonlarımızda gerekli önlemlerimizi aldık. Yeniden açılan sosyal tesislerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

BÜYÜKŞEHİR, GÜNE SPORLA BAŞLATIYOR

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından her yıl yaz aylarında şehrin farklı noktalarında, belirlenen açık alanlarda uzman eğitmenler eşliğinde yapılan sabah sporları da kaldığı yerden devam ediyor. Vatandaşlar pandemi kuralları kapsamında hafta içi her sabah 07.15-08.15 saatleri arasında sabah sporlarını uzman eğitmenler eşliğinde parklarda yapabilecek. İldem Parkı başta olmak üzere; Emek İnönü-2 Parkı, Mevlana Parkı, Alparslan Parkı, Gül Parkı, Anneler Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda Spor A.Ş. eğitmenleriyle vatandaşlar hem sosyalleşecek, hem de spor yaparak vücutlarını zinde tutacak.

TESİSLERİN AÇILIŞ SAATLERİ

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işletilen yeme-içme mekanları olan Erguvan Kafe ve Restoran, Emirgan Köftecisi 09.00-21.00 saatleri arasında, Meydan Döner 09.30-20.00 saatleri arasında, Çınaraltı 08.00-20.00 saatleri arasında, Sukaypark 10.00-20.45 saatleri arasında ve Kaytur Kahve 08.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Tesisler içerisinde ateş ölçümü ve HES Kodu sorgulamanın yanı sıra dezenfektan ve sosyal mesafe düzenine dikkat edilecek.

KAYSERİLİLER SANATÇI SOKAĞI İLE YENİDEN BULUŞUYOR

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat merkezine dönüştürülen tarihi Kayseri Kalesi içerisinde faaliyet gösteren Sanatçılar Sokağı da korona virüs önlemleri kapsamında 7 Haziran Pazartesi günü yeniden açılıyor. - KAYSERİ

Büyükkılıç: Tüm sosyal tesislerimizde her türlü önlemi aldık
Büyükkılıç: Tüm sosyal tesislerimizde her türlü önlemi aldık

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Büyükkılıç: 'Tüm sosyal tesislerimizde her türlü önlemi aldık' - Son Dakika


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