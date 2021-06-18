Başkan Büyükkılıç, Türk Kızılay kermesini ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Kızılay Kocasinan, Melikgazi ve Talas şubeleri Kadın Kolları tarafından Filistin'deki yetimlere destek amacıyla düzenlenen kermese katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Esenyurt Mahallesi'ndeki Mehmet Kürtüncü Camisi'nde cuma namazını kılan Büyükkılıç, ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükkılıç, daha sonra Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Türk Kızılay Kocasinan, Melikgazi ve Talas şubeleri kadın kolları tarafından Talas Paraşüt İniş Alanında düzenlenen kermesi ziyaret etti.

"Kızılay Kadınları Filistin'deki Yetimlere Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek kermeste kadınlarla birlikte gözleme pişiren Büyükkılıç, vatandaşlara tatlı ikramında da bulundu.

Başkan Büyükkılıç, "Kızılay bizim yüz akımız. Sadece ülkemizin değil, sadece İslam alemine değil, dünya insanlığına hizmet eden bir kuruluşumuz. Yaptığı çalışmaları takdir ediyoruz, emeği geçenlere dua ediyoruz. Her yaptığı faaliyette mutlaka bizim desteğimizin olması, yanında olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmamızın doğru olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarın sona erecek kermesten elde edilen gelir Filistinli yetim çocukların ihtiyaçları için kullanacak.