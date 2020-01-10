Büyükkılıç, üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üniversite öğrencilerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yla beraber 15 Temmuz Yerleşkesi'ndeki kütüphaneyi ziyaret ederek öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Büyükkılıç, daha sonra, Talas Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden beş üniversite öğrencisini evlerinde ziyaret etti.

Büyükkılıç'a ziyaretlerinde, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de eşlik etti.