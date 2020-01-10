Büyükkılıç, üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükkılıç, üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika

Büyükkılıç, üniversite öğrencileriyle buluştu

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üniversite öğrencilerini ziyaret etti.

Büyükkılıç, üniversite öğrencileriyle buluştu, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üniversite öğrencilerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yla beraber 15 Temmuz Yerleşkesi'ndeki kütüphaneyi ziyaret ederek öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Büyükkılıç, daha sonra, Talas Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden beş üniversite öğrencisini evlerinde ziyaret etti.

Büyükkılıç'a ziyaretlerinde, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de eşlik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beren Saat, aldığı onur ödülünü İstanbul Üniversitesi öğrencilerine adadı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Yabancı turist sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
22:34 ABD Enerji Bakanı, IKBY Başbakanı'yla "bölgenin enerji güvenliğini" görüştü - Son Dakika
22:32 MEB'den Adana'daki öğretmen hakkında soruşturma - Son Dakika
22:32 TÜBİTAK MAM'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması - Son Dakika
22:32 Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Jeffrey ile görüştü - Son Dakika
22:31 AK Parti heyeti, 2020 yatırımlarını gazetecilere açıkladı - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 22:39:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükkılıç, üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]