Başkan Büyükkılıç: "AVM'lerde hareketliliği azaltmak zorundayız" - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kovid-19 ile mücadelede herkesin ortak hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Kovid-19 süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Büyükkılıç, ülke genelinde olduğu gibi Kayseri'de de vakaların artış gösterdiği gerçeğinden hareketle her zamankinden daha fazla dayanışma içerisinde mücadele gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Şehirde tüm kamu kurumlarının mücadele içinde olduğunu ve yerel yönetimler olarak kendilerinin de tüm imkanlarını seferber ederek bu mücadeleye destek verdiğini anlatan Başkan Büyükkılıç, yapılan tüm uyarılara ve denetimlere rağmen vatandaş hareketliliğinin sürdüğünü üzülerek gözlemlediklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapacağız. Ancak vatandaşlarımızın da bu süreçte çok dikkatli davranması gerekiyor. Kurallara hep beraber uyalım. Daha dikkatli olmamız lazım. Maske, mesafe ve temizlik konusu hayatımızın artık bir parçası, ona göre davranalım. Tüm yaşam alanlarında gerekli hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Yaşam alanlarında ve AVM'lerde hareketliliği azaltmak zorundayız. İnanarak, hep birlikte ortak mücadele hassasiyeti göstererek, yeniden tırmanışa geçen tabloyu tersine çevirebiliriz."