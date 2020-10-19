Büyükkılıç yatırımcı daire başkanlarını topladı - Son Dakika

Büyükkılıç yatırımcı daire başkanlarını topladı

19.10.2020 13:35
Büyükkılıç yatırımcı daire başkanlarını topladı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesine bağlı yatırımcı daire başkanlıkları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesine bağlı yatırımcı daire başkanlıkları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, "17 belediye başkanı kardeşler topluluğu olarak 'şehrimizi ve ilçelerimizi daha iyi noktalara nasıl taşırız' kaygısıyla çalışıyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, pandemi sürecinde de hem şehir merkezi hem de ilçelerde yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımcı daire başkanlarını toplayarak, çalışmalarda gelinen durumu ve gündemdeki yatırımları değerlendirdi.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 16 ilçeyi bağrına bastığını belirterek, şunları kaydetti:

"17 belediye başkanı kardeşler topluluğu olarak 'şehrimizi ve ilçelerimizi daha iyi noktalara nasıl taşırız? Gerekli çalışmalarda hangi noktadayız? Talepler doğrultusunda yapmamız gereken yatırımlar nelerdir?' kaygısıyla çalışıyoruz. Onları değerlendirmek amacıyla yatırımcı birimlerimizle değerlendirme toplantısı yapıyoruz. İnşallah buradan alınacak kararların hem 2021'e ışık tutması hem de 2020'de yapılan yatırımların sezon sonuna doğru yaklaştığımız bu süreçte tamamlanması aşamasında yapmamız gereken adımların gözden geçirilmesi adına çalışma yapıyoruz. Ben ekibimize ilgili birimlerimizin yetkililerine teşekkür ediyorum. Uyum kültürü içerisinde her zaman yanımızda yer alıp destek veren belediye başkanı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Birliğimizin beraberliğimizin bereket olduğunun çok şükür bilincindeyiz. Pandemi sürecini de asla göz ardı etmiyoruz. Gerek yatırımlarımız açısından gerekse Pandemideki süreç açısından o boyutunu da göz önüne alarak hareket ediyoruz. Toplantımızı bile bunu göz önünde bulundurarak az katılımla daha geniş bir mekanda yapıyoruz."

Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ile teknikten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'ın da hazır bulunduğu toplantıda yatırımcı daire başkanları sorumluluk alanlarına ilişkin konularda Başkan Büyükkılıç'a brifing verdi. - KAYSERİ

Büyükkılıç yatırımcı daire başkanlarını topladı
Büyükkılıç yatırımcı daire başkanlarını topladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Yatırımcı, Sekreter, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükkılıç yatırımcı daire başkanlarını topladı - Son Dakika

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