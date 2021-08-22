Büyükkılıç: "Yavrularımızın Donanımlı Olması Çok Önemli" - Son Dakika
Üye Girişi
Büyükkılıç: "Yavrularımızın Donanımlı Olması Çok Önemli"

Büyükkılıç: "Yavrularımızın Donanımlı Olması Çok Önemli"

22.08.2021 17:38

Dahi Çocuklar Akademisi Talas Anaokulu'nda gerçekleşen açılış törenine Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Saadet Partisi Teşkilatlanmadan...

Dahi Çocuklar Akademisi Talas Anaokulu'nda gerçekleşen açılış törenine Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Saadet Partisi Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi İl Başkanı Baki Coşkun ile veliler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

DOKTOR BAŞKAN, AŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Büyükkılıç, 3-6 yaş grubu çocuklara okul öncesi eğitim öğretim hizmeti vermek üzere kurulan Dahi Çocuklar Akademisi açılış töreninde yaptığı konuşmada bir doktor olarak aşı olmayan vatandaşları aşı olmaya davet edip, "Bir hatırlatmayı yapmadan geçemiyorum, bizim için hassasiyet oluşturmaya başladı. Kovid 19 dediğimiz korona virüs ya da varyantları ile ilgili bir miktar hareketlilik olduğunu hatırlatmak istiyorum. İki ay önce böyle bir toplumu göremiyorduk, yüz yüze eğitimi konuşamıyorduk, bir araya gelemiyorduk, ticari kurumlarımız kapalıydı, sosyal kurumlarımız kapalıydı, düğünlerimizi yapamıyorduk. Güzel kazanımlarımızı kaybetmemek adına, ya vakayı hastalığı yaşayıp yoğun bakımlarda kalacağız, ya da bu aşığı yaptırıp bağışıklığımızı kazanarak toplum içerisinde yer almaya, bu kazanımlarımızı kaybetmemeye çalışacağımızı hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

"YAVRULARIMIZIN GELECEĞİMİZİ AYDINLATMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Başkan Büyükkılıç, kreşleri, ilkokulları, ortaokulları, Fen ve Anadolu liseleri olan Safa Eğitim Kurumları'nın üniversitelerinin de olmasını temenni ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaygısı ve sevdası olmak ayrı bir anlayıştır. Ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine ve inancına bağlı, bütün bunların yanında geleceğimiz olan yavrularımızın donanımlı olması, günü koşullarına uyarlanması, onların eğitimli olması ve geleceğimizi aydınlatması çok önemlidir. Aranılan bir kuruluş olma adına Safa Eğitim Kurumları'mızı güvenilen ve hakikaten takdir edilen kurum ve kuruluş olarak görmekten sevinç ve kıvanç duyuyoruz. Yavrularımızı geleceğe hazırlayacak olan, üstelik dahi çocuklarımızın körelmesini değil, aksine parlamasını sağlayacak böyle kurum ve kuruluşları oluşturan siz canlarımıza, kardeşlerimize minnet duyuyor, iyi varsınız diyorum. "

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de eğitimin önemine vurgu yaparak, açılışı yapılan yetkin, becerilerini bilen ve kendine güvenen nesillerin ilk adımı olacak olan eğitim yuvasının hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol, dualar eşliğinde açılışı yapılan Dahi Çocuklar Akademisi Talas Anaokulu sınıflarını gezerek, yöneticiler ve öğretmenlerden bilgi aldılar.

Birimleri gezi sırasında Özhaseki ile Arıkan bir süre masa futbolu oynadılar.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Mehmet Özhaseki, Mustafa Yalçın, AK Parti, Talas, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Büyükkılıç: 'Yavrularımızın Donanımlı Olması Çok Önemli' - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun eşcinsel binbaşısı sosyal medyanın diline düştü
18:47 Pentagon'un paylaştığı ABD ordusunun trans komutanı sosyal medyanın diline düştü
17:49 Bursa'da Kadın ve Erkeklerin Bir Arada Eğlenmesi Yasaklandı
17:44 Bursa'nın bir köyünde düğünlerde kadın ve erkeklerin bir arada eğlenmesi yasaklandı
17:10 Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun çevresinden siyasi rüşvet teklifi geldi
17:08 Kılıçdaroğlu'na başkaldıran Özcan'dan çok konuşulacak iddia: Yürüyüşten vazgeçeyim diye rüşvet teklif ettiler
17:05 Fenerbahçe, Ryan Kent ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
17:01 Ryan Kent imzayı attı! İşte giyeceği forma numarası
17:02 Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile öpüşürken görüntülendi
16:57 Mert Ramazan Demir'le öpüşürken görüntülenen Afra Saraçoğlu'nu kaçıran soru! Tek kelimeyle geçiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 19:21:38. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükkılıç: "Yavrularımızın Donanımlı Olması Çok Önemli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement