Büyükkılıç yeni tıp fakültesi için girişimlerde bulundu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente yeni bir tıp fakültesi kurulması için girişimlerde bulundukları bildirdi.

Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri için önemli kazanımlar sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kayseri'yi daha iyi yerlere taşımak için gayret gösterdiklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sayın Taner Yıldız ile YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu'nu ziyaret ederek gerçekleştirdiğimiz toplantıda Kayseri'ye yeni bir tıp fakültesi kurulması konusunda girişimlerde bulunduk. Tıp fakültesi konusunda yaptığımız istişarelerde projemize olumlu yaklaşım gösteren Kapıcıoğlu'na teşekkür ediyorum. İç Anadolu'nun sağlık merkezi konumundaki şehrimiz yeni bir tıp fakültesi ile inşallah daha da güçlenecek."