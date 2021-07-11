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Büyükkılıç, Yeniden Açılan Hıdırellez Yolunu Denetledi, İkinci Etabın Müjdesini Verdi - Son Dakika

Büyükkılıç, Yeniden Açılan Hıdırellez Yolunu Denetledi, İkinci Etabın Müjdesini Verdi

11.07.2021 16:16
Büyükkılıç, Yeniden Açılan Hıdırellez Yolunu Denetledi, İkinci Etabın Müjdesini Verdi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, heyelan riski nedeniyle kapalı tutulan ve Büyükşehir ekiplerince hummalı ve özverili bir çalışma sonucu güvenli bir şekilde yeniden ulaşıma açılan Hıdırellez yolunu yerinde denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, heyelan riski nedeniyle kapalı tutulan ve Büyükşehir ekiplerince hummalı ve özverili bir çalışma sonucu güvenli bir şekilde yeniden ulaşıma açılan Hıdırellez yolunu yerinde denetledi. Hıdırellez Yolu'nun ikinci etabının da Kurban Bayramı öncesi asfaltlanarak ulaşıma açılacağı müjdesini veren Başkan Büyükkılıç, çalışmalar kapsamında 350 bin ton toprak ve kayanın taşındığını, yol kenarına 50 adet beton bloklar konularak yol güvenliğinin tam sağlandığını söyledi.

Erkilet Mahallesi Hıdırellez mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçalarının yola düşmesinin ardından heyelan nedeniyle trafiğe kapanan bölgede çalışmalar tamamlanarak yol trafiğe yeniden açıldı.

ZOR ŞARTLARA RAĞMEN TÜM RİSKLER BERTARAF EDİLDİ

Gece gündüz demeden sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar fedakarca yapılan çalışmalar kapsamında heyelan bölgesinde 350 bin ton toprak taşındı, dev kütle kayalar alındı. Çift vardiya çalışan ekipler, 3 eskavatör ile 60 -70 derecelik açıda çalışarak adeta eğimli ve zor şartlara meydan okudu. Yüzeydeki tüm riskler bertaraf edilirken, yol kenarına 50 adet beton bloklar konularak yol güvenliği tamamen sağlandı.

Yolun trafiğe kapatılmasından bu zamana kadar süreci çok yakından titizlikle takip eden Başkan Büyükkılıç, bölgedeki son durumu yerinde inceleyerek, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal'dan bilgiler aldı.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMA YÖNÜNDE İRADE SERGİLEDİK"

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Cenab-ı Allah'a öncelikle şükürler olsun. Burada yaklaşık 10 mahallemize hitap eden Erkilet Bulvarı diye bilinen bu güzel yolumuzu daha önce hatırlanacağı üzere hizmete açmıştık. Bir maden işletmesindeki çalışma sonrası toprak kayması nedeniyle bu yolun maalesef kapatılması söz konusu oldu. Bir an evvel standardı yüksek yolumuzun hizmete açılması için, mahalle sakinlerimizin mağduriyetinin giderilmesi için gece gündüz demeden çalışma yönünde gayret gösterdik, irade sergiledik. Allah'a şükürler olsun gece itibariyle hizmete açıldı. Gece gündüz çalışıldığı için gece sonuçlandı, hizmete açmış olduk" diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, YOLUN İKİNCİ ETABI İLE İLGİLİ MÜJDE VERDİ

Hıdırellez Yolu'nun ikinci etabı ile ilgili müjde veren Başkan Büyükkılıç, asfaltlamanın bayramdan önce tamamlanmasıyla yolun tamamının açılarak, vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade etti.

Büyükkılıç, ekiplerin halen çalıştığını vurgulayarak, "Tam 350 bin ton buradan malzeme yukarı doğru aktarılmak suretiyle yola olan akış engellendi, adeta bir düz toprak haline getirildi.

Gece gündüz demeden fedakarca çalışan Fen İşleri Daire Başkanlığımızın kıymetli ekiplerine teşekkür ediyorum. Şehrimize, bölgemize, yöredeki mahallerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Yeniden Açılan Hıdırellez Yolunu Denetledi, İkinci Etabın Müjdesini Verdi
Büyükkılıç, Yeniden Açılan Hıdırellez Yolunu Denetledi, İkinci Etabın Müjdesini Verdi
Büyükkılıç, Yeniden Açılan Hıdırellez Yolunu Denetledi, İkinci Etabın Müjdesini Verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı, Hıdırellez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Güncel Büyükkılıç, Yeniden Açılan Hıdırellez Yolunu Denetledi, İkinci Etabın Müjdesini Verdi - Son Dakika


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