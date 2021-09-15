Başkan Büyükkılıç, Avrupa Birliği Seminerinde Konuştu - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eş yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu LAR 3 Projesi kapsamında "Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi" konulu seminer düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen seminerde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, daire başkanları, il müdürleri ve davetliler katıldı. Başkan Büyükkılıç, seminerde yaptığı konuşmada, Yerel Yönetim Reformu LAR 3 Projesi konusunda yer alıyor olmasını ve Avrupa Birliği'nin projelerini bir bakıma kente kazandırılması amacıyla Birleşmiş Milletler'in desteği ile yapılan böyle anlamlı ve önemli bir çalışmayı çok önemsediklerini ifade etti.

ENDÜSTRİ, TİCARET VE TURİZM MERKEZİ

Kayseri'nin büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntılarını da yaşatmayan planlı, gelişen ve güzelleşen bir şehir olduğunu anlatan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Endüstri ve ticaret şehri olarak bilinen ama son süreçte görüldü ki, kültürel çalışmaların, sosyal çalışmaların, sağlık merkezleri olarak önemli tesislerin bulunmasıyla sağlık hizmetlerinin, açık hava müzesi olması nedeniyle adeta turizmin merkezi. Özellikle Erciyes Kayak Merkezi'mizin dünya standartlarında yer almasıyla çok daha önem arz ediyor olması, 6 bin yıllık geçmişiyle elbette ki ticaretin yasalarının Kayseri'de yazıldığı Asurlular dönemindeki çivi yazısıyla yazıldığı ve oradan çıkan tabletlerde çek, senet, ticari anlaşmalar sosyal içerikli anlaşmaların olduğu bir şehir. Biz o şehri 5 tane üniversitesiyle, 3 organize, 1 serbest bölge ve 1 teknoparkı ile yeni süreçte de inşallah ihtisas organize sanayisiyle daha da yaşanabilir, daha da insanlığın hizmetine sunulacak konuma getirme yönünde gayret gösteriyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile her konuyu çok çok önemsiyoruz. "

Başkan Büyükkılıç, kaynakları israfa fırsat vermeden en uygun, en verimli şekilde kullanmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, "Koramaz Vadimiz UNESCO'nun dünya mirası geçici listesine girmiş olmakla kalıcı olması için burada görmüş olduğumuz Sultan Sazlığı'mızın mutlak korunması gereken alan olarak Cumhurbaşkanlığımız tarafından kararlaştırılmış olması, bizim de bunu daha da dikkatli korumamız anlayışıyla insanlığın hizmetine sunuyor olmamız önem arz etmektedir. Yine gastronomi konusunda kreatif şehirler bağlamında Kayseri'mizin gastronominin merkezi olarak anılması bizleri sevindirmektedir" diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ'TAN BAKANLIKLARA TEŞEKKÜR

Değişik zamanlarda ve değişik süreçlerde Avrupa Birliği ile sivil toplum örgütleri ile yapılan projelere fedakarca destek olmaya devam ettiklerini, insanlığın faydasına olan projelerde olumlu yönde yer aldıklarını belirten Büyükkılıç, ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na son süreçte fedakarlığın zirvesinde yaptıkları çalışmalar ve hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Halk sağlığı ile ilgili yaptıkları projelerden bahseden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Burada konulara baktığımızda bir doktor başkan olarak halk sağlığı konusunda yaptığımız çalışmaları kamuoyu takdir eder. Sosyal projelerimiz yine kamuoyu tarafından bilinmekte. Glütensiz Kafe'de başlayıp 'artık evinize götürün her iş bitti' mantığında insanı yaşatmaya yönelik doktorlarımızın gayreti sonrasında onun bakımını üstlenen Hospice dediğimiz tedavi sonrası bakım projesini hayata geçiren çalışmalarımız ile 7 buçuk milyon yıllık zürafa, gergedan, fillerin atası gibi fosilleri içeren projemiz ile yine insanı yaşatmaya yönelik hastanelerimizin karşısında misafirhane niteliğinde çayını yiyeceği, yemeğini yiyeceği, gece istirahat edeceği hasta yakınlarının dinlenme tesisleri diye nitelendirdiğimiz gerek Tıp Fakültemizin gerekse Şehir Hastanemizin karşısındaki bu misafirhanelerimiz ile insana verdiğimiz değeri içeren önemli projelerimiz ile gönüllerde yer etmeye devam ettik ve devam ediyoruz. "

Büyükkılıç, Kayseri'nin hayırseverler şehri olarak bilindiğini belirterek, sosyal içerikli projelerde mutlaka bir hayırseverin yer aldığını, eğitim, sağlık ya da kamuya ait binalar da tamamına yakın olmak üzere Kayserili iş adamları ve hayırseverler tarafından yapıldığını anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanı Halil Şener de yaptığı konuşmada, "Bakanlığım ve genel müdürlüğüm adına bize ev sahipliği yaptığı için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Yerel Yönetim Reformu LAR üçüncü aşama proje de Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. UNDP tarafından yürütülmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından seminere, sunumlarla devam edildi.