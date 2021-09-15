Üye Girişi
Başkan Büyükkılıç, Avrupa Birliği Seminerinde Konuştu - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç, Avrupa Birliği Seminerinde Konuştu

15.09.2021 14:45
Başkan Büyükkılıç, Avrupa Birliği Seminerinde Konuştu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eş yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu LAR 3 Projesi kapsamında "Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve...

İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eş yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu LAR 3 Projesi kapsamında "Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Hayata Geçirilmesi" konulu seminer düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen seminerde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, daire başkanları, il müdürleri ve davetliler katıldı. Başkan Büyükkılıç, seminerde yaptığı konuşmada, Yerel Yönetim Reformu LAR 3 Projesi konusunda yer alıyor olmasını ve Avrupa Birliği'nin projelerini bir bakıma kente kazandırılması amacıyla Birleşmiş Milletler'in desteği ile yapılan böyle anlamlı ve önemli bir çalışmayı çok önemsediklerini ifade etti.

ENDÜSTRİ, TİCARET VE TURİZM MERKEZİ

Kayseri'nin büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntılarını da yaşatmayan planlı, gelişen ve güzelleşen bir şehir olduğunu anlatan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Endüstri ve ticaret şehri olarak bilinen ama son süreçte görüldü ki, kültürel çalışmaların, sosyal çalışmaların, sağlık merkezleri olarak önemli tesislerin bulunmasıyla sağlık hizmetlerinin, açık hava müzesi olması nedeniyle adeta turizmin merkezi. Özellikle Erciyes Kayak Merkezi'mizin dünya standartlarında yer almasıyla çok daha önem arz ediyor olması, 6 bin yıllık geçmişiyle elbette ki ticaretin yasalarının Kayseri'de yazıldığı Asurlular dönemindeki çivi yazısıyla yazıldığı ve oradan çıkan tabletlerde çek, senet, ticari anlaşmalar sosyal içerikli anlaşmaların olduğu bir şehir. Biz o şehri 5 tane üniversitesiyle, 3 organize, 1 serbest bölge ve 1 teknoparkı ile yeni süreçte de inşallah ihtisas organize sanayisiyle daha da yaşanabilir, daha da insanlığın hizmetine sunulacak konuma getirme yönünde gayret gösteriyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile her konuyu çok çok önemsiyoruz. "

Başkan Büyükkılıç, kaynakları israfa fırsat vermeden en uygun, en verimli şekilde kullanmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, "Koramaz Vadimiz UNESCO'nun dünya mirası geçici listesine girmiş olmakla kalıcı olması için burada görmüş olduğumuz Sultan Sazlığı'mızın mutlak korunması gereken alan olarak Cumhurbaşkanlığımız tarafından kararlaştırılmış olması, bizim de bunu daha da dikkatli korumamız anlayışıyla insanlığın hizmetine sunuyor olmamız önem arz etmektedir. Yine gastronomi konusunda kreatif şehirler bağlamında Kayseri'mizin gastronominin merkezi olarak anılması bizleri sevindirmektedir" diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ'TAN BAKANLIKLARA TEŞEKKÜR

Değişik zamanlarda ve değişik süreçlerde Avrupa Birliği ile sivil toplum örgütleri ile yapılan projelere fedakarca destek olmaya devam ettiklerini, insanlığın faydasına olan projelerde olumlu yönde yer aldıklarını belirten Büyükkılıç, ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na son süreçte fedakarlığın zirvesinde yaptıkları çalışmalar ve hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Halk sağlığı ile ilgili yaptıkları projelerden bahseden Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Burada konulara baktığımızda bir doktor başkan olarak halk sağlığı konusunda yaptığımız çalışmaları kamuoyu takdir eder. Sosyal projelerimiz yine kamuoyu tarafından bilinmekte. Glütensiz Kafe'de başlayıp 'artık evinize götürün her iş bitti' mantığında insanı yaşatmaya yönelik doktorlarımızın gayreti sonrasında onun bakımını üstlenen Hospice dediğimiz tedavi sonrası bakım projesini hayata geçiren çalışmalarımız ile 7 buçuk milyon yıllık zürafa, gergedan, fillerin atası gibi fosilleri içeren projemiz ile yine insanı yaşatmaya yönelik hastanelerimizin karşısında misafirhane niteliğinde çayını yiyeceği, yemeğini yiyeceği, gece istirahat edeceği hasta yakınlarının dinlenme tesisleri diye nitelendirdiğimiz gerek Tıp Fakültemizin gerekse Şehir Hastanemizin karşısındaki bu misafirhanelerimiz ile insana verdiğimiz değeri içeren önemli projelerimiz ile gönüllerde yer etmeye devam ettik ve devam ediyoruz. "

Büyükkılıç, Kayseri'nin hayırseverler şehri olarak bilindiğini belirterek, sosyal içerikli projelerde mutlaka bir hayırseverin yer aldığını, eğitim, sağlık ya da kamuya ait binalar da tamamına yakın olmak üzere Kayserili iş adamları ve hayırseverler tarafından yapıldığını anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanı Halil Şener de yaptığı konuşmada, "Bakanlığım ve genel müdürlüğüm adına bize ev sahipliği yaptığı için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Yerel Yönetim Reformu LAR üçüncü aşama proje de Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. UNDP tarafından yürütülmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından seminere, sunumlarla devam edildi.

Başkan Büyükkılıç, Avrupa Birliği Seminerinde Konuştu
Başkan Büyükkılıç, Avrupa Birliği Seminerinde Konuştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Avrupa Birliği, Yerel Yönetim, Kayseri, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Büyükkılıç, Avrupa Birliği Seminerinde Konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti 16:17 Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu 16:00 Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı 15:54 Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi 15:39 Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun 15:14 Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler 14:48 Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler
Son Dakika: 14:35 Son Dakika: "Dijital Türk Lirası" için ilk adım geldi! Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK işbirliği platformu oluşturdu Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış 14:03 Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış

Son Dakika Haberleri
16:17 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi
16:16 Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti
16:00 Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu
15:47 Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı
15:38 Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi
15:37 Pfizer, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı için başvuru yapmaya hazırlanıyor
15:22 Fenerbahçe'nin rakibi Frankfurt, kaosu yaşıyor! Alman ekibinde birden fazla kriz var
15:19 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor
15:13 Muharrem İnce, Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'na farklı bir formül önerdi: İkisi beraber aday olsun
15:06 Messi'nin rekorunu, Türk yıldız Yusuf Demir kırdı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi         
16:18
Kiracılara yeni haber! Kiracılara yeni haber! "Evde çocuğum oturacak" diyen ev sahibi tazminat ödeyebilir         
16:07
Eski makyaj sanatçısı Natalie Acquisto, Facebook Gaming ile ortaklığa imza atan ilk Avustralyalı oldu Eski makyaj sanatçısı Natalie Acquisto, Facebook Gaming ile ortaklığa imza atan ilk Avustralyalı oldu         
15:55
Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı         
15:48
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor         
15:20
İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu         
15:13
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü         
14:47
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi         
13:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde         
13:23
Karabük'te ilginç görüntüler! Düğüne katılan köçek, virüsü unutup yere atılan parayı ağzıyla aldı Karabük'te ilginç görüntüler! Düğüne katılan köçek, virüsü unutup yere atılan parayı ağzıyla aldı         
13:07
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor         
13:06
O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü         
12:37
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 16:26:11. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Avrupa Birliği Seminerinde Konuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement