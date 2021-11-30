Büyükkılıç, yol çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas'ı Erciyes Bulvarı'na bağlayacak yolun genişletme çalışmaları kapsamında sürdürülen 4 şeritli yol ve taşkın koruma kanalı menfez çalışmalarını yerinde denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve firma yetkililerinden, yapım çalışmaları devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinden geçen yol hakkında bilgi alan Büyükkılıç, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Çalışmalarla ilgili son durumu değerlendiren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

" Esenyurt'tan devam edip Erciyes'e çıkan Erciyes Bulvarı'nı Talas'a devam ederek, Talas Bulvarı'na bağlayacak olan kamuoyunda Askeri Hastane Caddesi diye bilenen ana arterimizi 4 şeritli olarak inşallah altyapısını oluşturacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onun bir parçası olan menfez çalışmalarını da burada devam ettirmekteyiz. Aynı zamanda millet bahçemizin içerisinden yine 4 şeritli ana arterimizin de yine Esenyurt'tan Çay Bağları'na ve bu ana arter üzerinden menfeze bağlanacak olan ayrı bir caddemizin de olacağını buradan paylaşıyor, menfezimizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çalışmalarımız hızla devam ediyor."