Büyükkılıç, yol çalışması yapan ekipleri ziyaret etti - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boşalan yollarda alt yapı ve yenileme çalışmaları yapan ekipleri ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Düvenönü'nden Osman Kavuncu Bulvarı istikametine yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Caddelerde trafiğin olmamasını değerlendirdiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Evde kal Kayseri, biz size hizmet ederiz' parolasıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Trafik yoğunluğunun olmaması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında çalışıyoruz. Geçen hafta Osman Kavuncu Bulvarı'nda KASKİ alt yapı çalışmaları yapmıştı. Bu hafta da ekiplerimiz asfaltlama çalışması yapıyor. Ana arterlerimizin asfaltını yaparak Kayseri'ye yakışır duruma getiriyoruz. Şehrin farklı bölgelerindeki çalışmalara devam edeceğiz."